قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانزي فليك

أعلن نادي وفاة والد هانزي ؛ مدرب الفريق الأول ، قبيل ساعات من مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي .ويستضيف ملعب "كامب نو" مباراة كلاسيكو الأرض، ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة .وأصدر بيانًا، مساء اليوم الأحد، أعلن من خلاله وفاة والد هانزي فليك في خبر محزن لجماهير البارسا.وقال النادي في بيان رسمي: "نشارك مدربنا هانزي فليك أحزانه ونقف إلى جانبه وعائلته في هذا الوقت العصيب".وكشفت صحيفة "آس" أن اللاعبين سيرتدون شارات سوداء على أذرعهم، وسيتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة والد المدرب.