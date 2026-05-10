|
رياضة
قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانزي فليك
Lebanon 24
10-05-2026
|
10:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
برشلونة الإسباني
وفاة والد هانزي
فليك
؛ مدرب الفريق الأول
لكرة القدم
، قبيل ساعات من مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي
ريال مدريد
.
ويستضيف ملعب "كامب نو" مباراة كلاسيكو الأرض، ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة
الدوري الإسباني
.
وأصدر
نادي برشلونة
بيانًا، مساء اليوم الأحد، أعلن من خلاله وفاة والد هانزي فليك في خبر محزن لجماهير البارسا.
وقال النادي في بيان رسمي: "نشارك مدربنا هانزي فليك أحزانه ونقف إلى جانبه وعائلته في هذا الوقت العصيب".
وكشفت صحيفة "آس" أن اللاعبين سيرتدون شارات سوداء على أذرعهم، وسيتم الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة والد المدرب.
وأصدر نادي
ريال
مدريد
، الغريم التقليدي، بيانًا رسميًا قال من خلاله: "يُعرب نادي ريال مدريد، ورئيسه، ومجلس إدارته، عن بالغ أسفهم لوفاة والد هانزي فليك، مدرب نادي
برشلونة
".
وأضاف: "يُقدّم ريال مدريد خالص تعازيه ومواساته لأسرته وأحبائه.. ارقد في سلام". (إرم نيوز)
