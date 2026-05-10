رسمياً.. الموت يغيب والد فليك في يوم "المواجهة المصيرية"

أعلن رسمياً، اليوم الأحد، وفاة والد مدربه الألماني هانسي ، وذلك قبل ساعات معدودة من مواجهة " " المرتقبة أمام .

Advertisement

وتقدم النادي في بيان عبر منصة "إكس" بأحر التعازي للمدرب وعائلته في هذا الوقت العصيب. ورغم المصاب الأليم، أشارت تقارير إعلامية إلى أن فليك، الذي أبلغ الفريق بالخبر ، من المتوقع أن يتواجد على مقاعد البدلاء لقيادة "البلوغرانا" في المواجهة المصيرية التي يحتاج فيها الفريق لنقطة التعادل فقط لحسم لقب رسمياً للموسم الثاني على التوالي.



