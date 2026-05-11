تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

أرسنال ينجو من فخ وست هام ويقطع خطوة نحو لقب "البريميرليغ"

Lebanon 24
11-05-2026 | 01:56
A-
A+
أرسنال ينجو من فخ وست هام ويقطع خطوة نحو لقب البريميرليغ
أرسنال ينجو من فخ وست هام ويقطع خطوة نحو لقب البريميرليغ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قطع أرسنال خطوة أخرى نحو الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدف لياندرو تروسار في الدقائق الأخيرة وبقليل من الحظ في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق فوزا ثمينا 1-صفر على وست هام يونايتد ⁠المهدد بالهبوط الأحد ويوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى خمس نقاط.
Advertisement


وبدا أن فريق ميكل أرتيتا سيهدر نقطتين ويبقي الباب مفتوحا أمام مانشستر سيتي الذي يلاحقه، لكن هدف تروسار في الدقيقة 83 يعني أنه سيحسم اللقب لأول مرة منذ 2004 حال فوزه على بيرنلي وكريستال بالاس.

ولم يكن أرسنال في أفضل حالاته ومرّ بلحظات من التوتر الشديد، إحداها في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سدد كالوم ويلسون لاعب وست هام الكرة في المرمى بعد صراع أمام المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب مخالفة على ديفيد رايا حارس أرسنال بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد.
وكان أرسنال قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ2006 بتغلبه على أتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء.

وبفوزه على وست هام، رفع أرسنال رصيده إلى ‌79 نقطة من 36 مباراة، بينما يظل مانشستر سيتي عند 74 نقطة من 35 مباراة.

وفي المقابل، يحتل وست هام المركز 18 برصيد 36 نقطة من 36 مباراة، وقد أصبح ليدز ونوتنغهام فورست في مأمن من الهبوط بفضل هذه الخسارة أمام أرسنال.
مواضيع ذات صلة
بعد ثلاثية "الإمارات".. هل اقترب لقب "البريميرليغ" من خزائن أرسنال؟
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة الصغيرة تحصد لقب “شخصية العام الثقافية”
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هنري يُفاجىء جماهير "أرسنال": لسنا في مستوى "باريس سان جيرمان"
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"إكسيوس": المفاوضون الإيرانيون ينتظرون ضوءاً أخضر من القيادة قبل اتخاذ أي خطوة في المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
11/05/2026 10:51:07 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

مانشستر سيتي

لكرة القدم

كرة القدم

مانشستر

إنكليزي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2026-05-11
Lebanon24
02:07 | 2026-05-11
Lebanon24
23:00 | 2026-05-10
Lebanon24
16:20 | 2026-05-10
Lebanon24
16:00 | 2026-05-10
Lebanon24
14:00 | 2026-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24