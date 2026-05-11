أرسنال ينجو من فخ وست هام ويقطع خطوة نحو لقب "البريميرليغ"

قطع أرسنال خطوة أخرى نحو الفوز بلقب الممتاز بفضل هدف لياندرو تروسار في الدقائق الأخيرة وبقليل من الحظ في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق فوزا ثمينا 1-صفر على وست هام يونايتد ⁠المهدد بالهبوط الأحد ويوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى خمس نقاط.وبدا أن فريق ميكل أرتيتا سيهدر نقطتين ويبقي الباب مفتوحا أمام الذي يلاحقه، لكن هدف تروسار في الدقيقة 83 يعني أنه سيحسم اللقب لأول مرة منذ 2004 حال فوزه على بيرنلي وكريستال بالاس.ولم يكن أرسنال في أفضل حالاته ومرّ بلحظات من التوتر الشديد، إحداها في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سدد كالوم ويلسون لاعب وست هام في المرمى بعد صراع أمام المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب مخالفة على ديفيد رايا حارس أرسنال بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد.