رياضة
أرسنال ينجو من فخ وست هام ويقطع خطوة نحو لقب "البريميرليغ"
Lebanon 24
11-05-2026
|
01:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
قطع أرسنال خطوة أخرى نحو الفوز بلقب
الدوري الإنكليزي
الممتاز
لكرة القدم
بفضل هدف لياندرو تروسار في الدقائق الأخيرة وبقليل من الحظ في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحقق فوزا ثمينا 1-صفر على وست هام يونايتد المهدد بالهبوط الأحد ويوسع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى خمس نقاط.
وبدا أن فريق ميكل أرتيتا سيهدر نقطتين ويبقي الباب مفتوحا أمام
مانشستر سيتي
الذي يلاحقه، لكن هدف تروسار في الدقيقة 83 يعني أنه سيحسم اللقب لأول مرة منذ 2004 حال فوزه على بيرنلي وكريستال بالاس.
ولم يكن أرسنال في أفضل حالاته ومرّ بلحظات من التوتر الشديد، إحداها في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سدد كالوم ويلسون لاعب وست هام
الكرة
في المرمى بعد صراع أمام المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب مخالفة على ديفيد رايا حارس أرسنال بعد مراجعة طويلة لتقنية حكم الفيديو المساعد.
وكان أرسنال قد تأهل إلى نهائي
دوري أبطال أوروبا
لأول مرة منذ2006 بتغلبه على أتليتيكو
مدريد
يوم الثلاثاء.
وبفوزه على وست هام، رفع أرسنال رصيده إلى 79 نقطة من 36 مباراة، بينما يظل
مانشستر
سيتي عند 74 نقطة من 35 مباراة.
وفي المقابل، يحتل وست هام المركز 18 برصيد 36 نقطة من 36 مباراة، وقد أصبح ليدز ونوتنغهام فورست في مأمن من الهبوط بفضل هذه الخسارة أمام أرسنال.
بعد ثلاثية "الإمارات".. هل اقترب لقب "البريميرليغ" من خزائن أرسنال؟
بعد ثلاثية "الإمارات".. هل اقترب لقب "البريميرليغ" من خزائن أرسنال؟
نجاة الصغيرة تحصد لقب "شخصية العام الثقافية"
هنري يُفاجىء جماهير "أرسنال": لسنا في مستوى "باريس سان جيرمان"
"إكسيوس": المفاوضون الإيرانيون ينتظرون ضوءاً أخضر من القيادة قبل اتخاذ أي خطوة في المفاوضات
في الجانب الآخر من العالم.. ميسي يحتفل مع برشلونة
في الجانب الآخر من العالم.. ميسي يحتفل مع برشلونة
برشلونة يهزم ريال مدريد ويفوز بالدوري الإسباني
برشلونة يهزم ريال مدريد ويفوز بالدوري الإسباني
من العاصمة الفرنسية إلى المونديال.. رسائل طمأنة مغربية حول صحة حكيمي
من العاصمة الفرنسية إلى المونديال.. رسائل طمأنة مغربية حول صحة حكيمي
النادي اللبناني للسيارات والسياحة نظم سباق السرعة الأول لعام 2026 في فقرا
النادي اللبناني للسيارات والسياحة نظم سباق السرعة الأول لعام 2026 في فقرا
رسمياً.. الموت يغيب والد فليك في يوم "المواجهة المصيرية"
رسمياً.. الموت يغيب والد فليك في يوم "المواجهة المصيرية"
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
خطيرة جدّاً... إسرائيل تستعدّ لـ"الخطة ب" مع لبنان
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
تُوفِيَ مع زوجته... من هو "المريض صفر" المُسبّب لتفشي فيروس "هانتا" القاتل؟
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
سيناريوهات انتهاء الحرب: الوقت يحدد المنتصر
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
هل السلام بين لبنان وإسرائيل قريب؟ تقريرٌ من تل أبيب يُجيب
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
تقرير جديد عن "إختفاء" مجتبى خامنئي... كيف يُعرقل إنهاء الحرب؟
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
