برشلونة يهزم ريال مدريد ويفوز بالدوري الإسباني

كتب التاريخ وأصبح أول فريق يتوج رسمياً ببطولة نتيجة فوزه بالكلاسيكو، وذلك بعدما تغلب على غريمه التقليدي بهدفين دون رد ضمن الجولة 35 من عمر المسابقة.

وسجل برشلونة هدفيه عبر ماركوس راشفورد وفيران توريس في الدقيقتين 9 و18 من الشوط الأول ليرتفع رصيده إلى 91 نقطة بفارق 14 نقطة عن ملاحقه مع بقاء 3 جولات على النهاية.



وحافظ برشلونة على اللقب الذي احتفل به الموسم الماضي بعد التفوق على ريال مدريد.