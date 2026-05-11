في الجانب الآخر من العالم.. ميسي يحتفل مع برشلونة

احتفل الأسطورة لاعب ميامي الأميركي بتحقيق بطولة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" وذلك بعدما حسم ناديه السابق البطولة إثر الفوز على بهدفين دون رد .

وتغلب برشلونة على غريمه التقليدي بهدفين دون رد ليتوج رسمياً ببطولة الدوري الإسباني قبل 3 جولات من النهاية.



وكتب لاعب إنتر ميامي الأميركي حالياً عبر "إنستغرام": أبطال.. يعيش برشلونة.

ويعتبر ليونيل أعظم لاعب في تاريخ برشلونة وهدافه عبر كل العصور، إذ لعب في صفوفه بين عامي 2004 و2021، وخاض معه 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفاً قدم 303 تمريرات حاسمة.



وفاز ميسي ببطولة الدوري الإسباني 10 مرات مع برشلونة آخرها موسم 2018-2019.