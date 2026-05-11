رياضة
لامين يامال يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني
Lebanon 24
11-05-2026
|
04:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحرز لامين يامال نجم
برشلونة
بطولة
الدوري الإسباني
للمرة الثالثة في مسيرته، ليتجاوز الأسطورة
البرتغالي كريستيانو رونالدو
نجم
ريال مدريد
السابق الذي فاز باللقب مرتين خلال 9 أعوام قضاها بقميص الأبيض.
وتغلب برشلونة على
ريال
مدريد
بهدفين دون رد
يوم الأحد
ليتوج رسمياً ببطولة الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، مع بقاء 3 جولات على نهاية المسابقة.
وأصبح لدى لامين يامال (18 عاماً) 3 بطولات في الدوري الإسباني وذلك في مواسم 2021-2022، 2024-2025 وأخيراً الموسم الحالي، بعدما خاض 101 مباراة في الدوري الإسباني بقميص برشلونة سجل خلالها 30 هدفاً وقدم 34 تمريرة حاسمة.
وفي المقابل فاز
رونالدو
بالدوري الإسباني مع ريال مدريد موسمي 2011-2012 و2016-2017، بعدما لعب 292 مباراة سجل خلالها 311 هدفاً وقدم 95 تمريرة حاسمة.
برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على ريال مدريد
