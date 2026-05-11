لامين يامال يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني

أحرز لامين يامال نجم بطولة للمرة الثالثة في مسيرته، ليتجاوز الأسطورة نجم السابق الذي فاز باللقب مرتين خلال 9 أعوام قضاها بقميص الأبيض.

وتغلب برشلونة على بهدفين دون رد ليتوج رسمياً ببطولة الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، مع بقاء 3 جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح لدى لامين يامال (18 عاماً) 3 بطولات في الدوري الإسباني وذلك في مواسم 2021-2022، 2024-2025 وأخيراً الموسم الحالي، بعدما خاض 101 مباراة في الدوري الإسباني بقميص برشلونة سجل خلالها 30 هدفاً وقدم 34 تمريرة حاسمة.

وفي المقابل فاز بالدوري الإسباني مع ريال مدريد موسمي 2011-2012 و2016-2017، بعدما لعب 292 مباراة سجل خلالها 311 هدفاً وقدم 95 تمريرة حاسمة.