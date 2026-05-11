بإشارة مثيرة.. فينيسيوس يرد على استفزازات جماهير برشلونة

وجد نجم فينيسيوس طريقته الخاصة لإضفاء بعد جدلي جديد على موقعة التي واجه فيها فريقه غريمه أمس الأحد ضمن الجولة 35 من .

وخسر أمام غريمه برشلونة بنتيجة 0-2 ليحسم "البلوغرانا" لقب الدوري الإسباني رسميا.



وخطف فينيسيوس الأضواء بإشارة مثيرة وجهها إلى جماهير برشلونة التي كانت تحتفل بتقدم فريقها.

وأطلقت جماهير برشلونة صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس، الذي استدار فجأة نحوهم، مشيرا بإحدى يديه إلى الرقم "5" وباليد الأخرى إلى "1"، ليشكل الرقم 15 الذي يجسد هيمنة ناديه على .

وفي ظل حرمان برشلونة من اللقب القاري منذ 2015، واقتصار رصيده على خمسة ألقاب فقط في المسابقة القارية العريقة، فسرت الحركة التي قام بها فينيسيوس على أنها استفزاز مباشر لجمهور برشلونة، يعكس التفوق التاريخي للميرنغي ويؤجج الجدل الإعلامي بعيدا عن أرضية الملعب. (روسيا اليوم)