مفاجأة كبرى.. تشيلسي يتحرك للتعاقد مع مدرب ليفربول المحتمل

Advertisement

وكان تشيلسي قد أنهى تعاقده مع المدرب ليام روسينيور في 23 نيسان الماضي، بعد أقل من أربعة أشهر على تعيينه خلفاً للمدرب إنزو ماريسكا الذي غادر النادي في كانون الثاني الماضي.وتولى كالوم مكفارلين المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، بانتظار حسم ملف المدرب الدائم.ووفقاً لصحيفة "ذا أتلتيك"، فإن ألونسو منفتح على فكرة تدريب تشيلسي، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي، في ظل استمرار إدارة النادي اللندني في دراسة الخيارات المتاحة.ويبلغ ألونسو 44 عاماً، ولم يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب في 12 كانون الثاني الماضي، بعدما قررت الإدارة تعيين ألفارو أربيلوا بديلاً له.وكان المدرب الإسباني قد تولى تدريب الصيف الماضي خلفاً للمدرب كارلو أنشيلوتي بعقد يمتد لثلاث سنوات، إلا أن تجربته انتهت بعد سبعة أشهر فقط.وجاءت خطوة انتقاله إلى ريال مدريد بعد نجاحه اللافت مع باير ليفركوزن، حيث قاد الفريق لتحقيق أول لقب ألماني في تاريخه خلال موسم 2023-2024، وأنهى البطولة من دون أي خسارة محلية.كما بلغ ليفركوزن نهائي الدوري قبل خسارة اللقب أمام أتالانتا.وبدأ ألونسو مشواره مع ريال مدريد بصورة قوية، بعدما حقق الفريق الفوز في 10 من أول 11 مباراة بالدوري الإسباني، بينها مواجهة الكلاسيكو أمام يوم 24 تشريين الاول.لكن النتائج تراجعت لاحقاً، ليتراجع الفريق إلى المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن برشلونة عند إقالته، كما خسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام فريق المدرب هانزي .ويمتلك ألونسو مسيرة مميزة أيضاً كلاعب، إذ دافع عن ألوان ريال مدريد بين عامي 2009 و2014، وحقق معه خمسة ألقاب أبرزها ، بعدما انضم إلى الفريق قادماً من ليفربول. (آرم نيوز)