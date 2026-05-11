سعود آل سويلم يفاجئ جماهير النصر بقرار قبل قمة الهلال المرتقبة

حسم رجل الأعمال السعودي آل سويلم، الرئيس السابق لنادي النصر، قراره بشأن مباراة الديربي المرتقبة أمام .ويستضيف النصر غريمه الهلال مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ32 من روشن السعودي.ويعتلي النصر صدارة ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني، الذي يملك مباراة مؤجلة.وذكرت تقارير صحفية أن آل سويلم قرر حضور مواجهة الديربي المرتقبة، في خطوة تهدف إلى دعم لاعبي النصر قبل اللقاء الحاسم أمام الهلال، كما سيحضر أيضًا الرئيس السابق للنادي إبراهيم المهيدب.وسبق لآل سويلم أن ترأس خلال موسم 2018-2019، عندما توّج الفريق بلقب .ومنذ ذلك الموسم، لم يتمكن النصر من استعادة لقب الدوري، رغم امتلاكه كوكبة من النجوم بقيادة المدرب جورجي جيسوس، إلى جانب وجواو فيليكس وكينغسلي .