للمرة الثانية.. ديمبلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

فاز عثمان ديمبلي نجم فريق بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي خلال النسخة 34 من حفل جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الذي أقيم بأحد المسارح العريقة بالعاصمة الفرنسية، مساء الإثنين.

Advertisement

وتفوق ديمبلي في سباق هذه الجائزة على زميليه في الفريق الباريسي، نونو مينديس وفيتينيا، وفلوران توفان مهاجم لانس، والإنجليزي ماسون غرينوود، نجم أولمبيك مارسيليا.



وانتزع نجم الفريق الباريسي الجائزة بعد مشاركته أساسيا في 9 مباريات فقط بالدوري الفرنسي هذا الموسم، علما بأنه سجل 10 أهداف وصنع 6 أهداف لزملائه في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم.



كما حقق ديمبلي، الفائز بجائزة الذهبية لأفضل لاعب في العالم العام الماضي 2025 خلال نفس الحفل جائزة أخرى بفوزه بأفضل هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم.



وذهبت جائزة أفضل لاعب محترف خارج حدود بلاده للفرنسي مايكل أوليسيه، جناح بايرن ميونخ الألماني.



وتسلّم أوليسيه الجائزة تقديرا لموسمه الرائع مع بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني هذا الموسم، والذي وصل لقبل نهائي ، ويستعد لمواجهة شتوتغارت في .