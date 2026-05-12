تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد

Lebanon 24
12-05-2026 | 04:15
A-
A+
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خطف النجم الإسباني الشاب لامين جمال الأضواء خلال احتفالات برشلونة بالتتويج بلقب الدوري الإسباني، بعدما أثار جدلا واسعا بسلسلة من التصرفات والرسائل.
Advertisement
وكان برشلونة قد حسم لقب "الليغا" رسميا عقب فوزه على ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الكلاسيكو، في ليلة شهدت احتفالات صاخبة داخل أوساط النادي الكتالوني.

ونشر جمال عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق احتفاله بهدف فيران توريس، مرفقا بعبارة: "الكلام رخيص"، في إشارة فسرها المتابعون على أنها رد مباشر على تصريحات سابقة لجود بيلينغهام مهاجم ريال مدريد.
وتعود بداية التوتر بين اللاعبين إلى الكلاسيكو الأول هذا الموسم على ملعب "سانتياغو برنابيو"، حين نشر بيلينغهام عقب فوز ريال مدريد آنذاك رسالة قال فيها: "الكلام رخيص.. هلا مدريد دائما"، وهو ما اعتبر ردا على تصريحات سابقة لجمال انتقد فيها التحكيم المرتبط بمباريات ريال مدريد.

ولم تتوقف إثارة الجدل عند هذا الحد، إذ ظهر جمال خلال جولة احتفالات برشلونة وهو يرفع علم فلسطين فوق الحافلة المكشوفة التي جابت شوارع كتالونيا، في مشهد انتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
مواضيع ذات صلة
نجم ريال مدريد مهدد بالغياب عن مباراة الكلاسيكو
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 14:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رسمياً.. إليكم موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 14:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الإقصاء الأوروبي.. قرار ناري في ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 14:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف علق مدرب ريال مدريد بعد الخسارة أمام بارين ميونخ؟
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 14:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الدوري الإسباني

ريال مدريد

سانتياغو

برشلونة

فلسطين

بعبار

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-05-12
Lebanon24
00:42 | 2026-05-12
Lebanon24
23:00 | 2026-05-11
Lebanon24
14:00 | 2026-05-11
Lebanon24
10:56 | 2026-05-11
Lebanon24
08:02 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24