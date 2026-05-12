لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد

خطف النجم الإسباني الشاب لامين جمال الأضواء خلال احتفالات بالتتويج بلقب ، بعدما أثار جدلا واسعا بسلسلة من التصرفات والرسائل.

وكان برشلونة قد حسم لقب "الليغا" رسميا عقب فوزه على بنتيجة 2-0 في ، في ليلة شهدت احتفالات صاخبة داخل أوساط النادي الكتالوني.



ونشر جمال عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يوثق احتفاله بهدف فيران توريس، مرفقا بعبارة: "الكلام رخيص"، في إشارة فسرها المتابعون على أنها رد مباشر على تصريحات سابقة لجود بيلينغهام مهاجم .