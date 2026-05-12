ما السيناريوهات التي تحسم لقب الدوري السعودي في قمة النصر والهلال؟

12-05-2026 | 08:15
ما السيناريوهات التي تحسم لقب الدوري السعودي في قمة النصر والهلال؟
تترقب جماهير كرة القدم السعودية قمة الدوري الحاسمة بين النصر والهلال مساء اليوم الثلاثاء ضمن الجولة 32 في مباراة قد ترسم ملامح بطل المسابقة أو ترجئ الحسم إلى الجولة الأخيرة.
ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 82 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له لقاءان حاسمان ضد الهلال وضمك، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 77 نقطة من 31 مباراة، ويملك الفريق ثلاث جولات متبقية في برنامجه، يلتقي خلالها مع كل من النصر الليلة ونيوم في الجولة 33 والفيحاء في الجولة 34 الأخيرة.
 
وتتعدد الاحتمالات المرتبطة بنتيجة مواجهة الفريقين الليلة، ففي حال فوز النصر سيحسم اللقب رسميا، أما إذا انتهى اللقاء بالتعادل، فيتأجل الحسم إلى الجولة 34 والأخيرة، مع بقاء الأفضلية في يد النصر.

فإذا تعادل الفريقان، سيبقى النصر بحاجة للانتصار على ضمك في محطته الأخيرة لضمان اللقب، حتى في حال فوز الهلال بمباراتيه المتبقيتين.

كما قد يبتسم الحظ للنصر قبل خوضه مباراته في الجولة الأخيرة في حال تعثر الهلال بالخسارة أو التعادل في مباراته أمام نيوم.

في المقابل، تحسن موقف الهلال بشكل ملحوظ بعد خسارة النصر أمام القادسية في الجولة الـ31، حيث استعاد "الأزرق" السيطرة على مصيره.

وفي حال انتصار الهلال في "الديربي"، ستنتقل إليه أفضلية حسم البطولة تلقائيا، إذ سيصبح بحاجة للفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام الفيحاء ونيوم لانتزاع اللقب، دون النظر إلى نتيجة مباراة النصر الأخيرة أمام ضمك. (روسيا اليوم) 
برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على ريال مدريد
سعود آل سويلم يفاجئ جماهير النصر بقرار قبل قمة الهلال المرتقبة
البليهي يحسم الجدل بعد أزمة النصر.. والهلال يتخذ قراره النهائي بشأنه
القادسية يصدم النصر.. والهلال يدخل سباق الصدارة
