تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
23
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
فليك يزف خبرا سارا لجمهور برشلونة
Lebanon 24
12-05-2026
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الألماني هانز
فليك
مدرب
برشلونة
اليوم الثلاثاء أنه سيجدد عقده مع الفريق الكتالوني حتى عام 2028 بعد أن حسم لقب
دوري الدرجة الأولى
الإسباني
لكرة القدم
للمرة الـ29 في تاريخه.
Advertisement
ومن المقرر أن يوقع فليك، الذي ينتهي عقده الحالي في حزيران 2027، على التجديد لمدة عام واحد مع خيار تمديد فترة عمله.
وارتفع رصيد برشلونة إلى 91 نقطة في صدارة "الليغا"، وهو رصيد لا يمكن لأي ناد آخر تحقيقه في ظل تبقي ثلاث مباريات، ليحسم اللقب بفوزه على غريمه الأزلي
ريال مدريد
في لقاء
الكلاسيكو
الذي أقيم الأحد الماضي.
وقال فليك، الذي توفي والده الأحد قبيل مواجهة برشلونة وريال
مدريد
، للصحفيين "سأخبركم، آسف - كان لدي أشياء أخرى لأقوم بها في الأيام القليلة الماضية".
وأضاف "أنا سعيد جدا بهذا (تمديد العقد) بالطبع. منحوني أنا وفريقي الثقة للعمل لمدة عام أو عامين إضافيين، هكذا يبدو الأمر بالنسبة لي".
وتابع "أعتقد أن الكثير من المدربين سيكونون سعداء إذا حصلوا على عقد لمدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، لكن في حالة برشلونة من الجيد أن يكون العقد محدود المدة. أنا أقدر ذلك كثيرا حقا".
وأردف "سنستمر حتى عام 2028، ثم نرى ما إذا كان كل شيء على ما يرام، وإذا كان الأمر كذلك، يمكننا أن نقرر تمديده لسنة أخرى. للنادي الحق في ذلك، ولي الحق في ذلك، أعتقد أنها صفقة جيدة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
بإشارة مثيرة.. فينيسيوس يرد على استفزازات جماهير برشلونة
Lebanon 24
بإشارة مثيرة.. فينيسيوس يرد على استفزازات جماهير برشلونة
12/05/2026 19:03:44
12/05/2026 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانزي فليك
Lebanon 24
قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانزي فليك
12/05/2026 19:03:44
12/05/2026 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"فلاي شام" تُسيّر أولى رحلاتها من دمشق إلى ليبيا
Lebanon 24
"فلاي شام" تُسيّر أولى رحلاتها من دمشق إلى ليبيا
12/05/2026 19:03:44
12/05/2026 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسّن وضعه الصحيّ لكنه لا يزال في المستشفى... خبر سارّ لجمهور الفنان هاني شاكر
Lebanon 24
تحسّن وضعه الصحيّ لكنه لا يزال في المستشفى... خبر سارّ لجمهور الفنان هاني شاكر
12/05/2026 19:03:44
12/05/2026 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري الدرجة الأولى
روسيا اليوم
ريال مدريد
لكرة القدم
الكلاسيكو
كرة القدم
روسيا
قد يعجبك أيضاً
ما السيناريوهات التي تحسم لقب الدوري السعودي في قمة النصر والهلال؟
Lebanon 24
ما السيناريوهات التي تحسم لقب الدوري السعودي في قمة النصر والهلال؟
08:15 | 2026-05-12
12/05/2026 08:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
Lebanon 24
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
04:15 | 2026-05-12
12/05/2026 04:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل أسابيع من انطلاق مونديال 2026.. أحد أشهر ملاعب العالم في دائرة القلق
Lebanon 24
قبيل أسابيع من انطلاق مونديال 2026.. أحد أشهر ملاعب العالم في دائرة القلق
02:10 | 2026-05-12
12/05/2026 02:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ديمبلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
Lebanon 24
للمرة الثانية.. ديمبلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
00:42 | 2026-05-12
12/05/2026 12:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعود آل سويلم يفاجئ جماهير النصر بقرار قبل قمة الهلال المرتقبة
Lebanon 24
سعود آل سويلم يفاجئ جماهير النصر بقرار قبل قمة الهلال المرتقبة
23:00 | 2026-05-11
11/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
عن مصير بشار الأسد.. هذا ما تنبأ به الذكاء الاصطناعي
16:00 | 2026-05-11
11/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
Lebanon 24
تقرير ألماني يكشف ما سيشهده لبنان.. وكلامٌ لافت عن "الحزب"
16:45 | 2026-05-11
11/05/2026 04:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
Lebanon 24
تقارير عن عدد مشغلي مسيرات "حزب الله".. كلام جديد من تل أبيب
16:33 | 2026-05-11
11/05/2026 04:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
Lebanon 24
آخر تقرير.. "حزب الله" حاول إسقاط طائرة إسرائيلية
13:57 | 2026-05-11
11/05/2026 01:57:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:15 | 2026-05-12
ما السيناريوهات التي تحسم لقب الدوري السعودي في قمة النصر والهلال؟
04:15 | 2026-05-12
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
02:10 | 2026-05-12
قبيل أسابيع من انطلاق مونديال 2026.. أحد أشهر ملاعب العالم في دائرة القلق
00:42 | 2026-05-12
للمرة الثانية.. ديمبلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي
23:00 | 2026-05-11
سعود آل سويلم يفاجئ جماهير النصر بقرار قبل قمة الهلال المرتقبة
14:00 | 2026-05-11
مفاجأة كبرى.. تشيلسي يتحرك للتعاقد مع مدرب ليفربول المحتمل
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
12/05/2026 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
12/05/2026 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
12/05/2026 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24