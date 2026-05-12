تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

فليك يزف خبرا سارا لجمهور برشلونة

Lebanon 24
12-05-2026 | 10:40
A-
A+
فليك يزف خبرا سارا لجمهور برشلونة
فليك يزف خبرا سارا لجمهور برشلونة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة اليوم الثلاثاء أنه سيجدد عقده مع الفريق الكتالوني حتى عام 2028 بعد أن حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الـ29 في تاريخه.
Advertisement
 
ومن المقرر أن يوقع فليك، الذي ينتهي ‌عقده الحالي في حزيران 2027، على التجديد لمدة عام واحد مع خيار تمديد فترة عمله.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 91 نقطة في صدارة "الليغا"، وهو رصيد لا يمكن لأي ناد آخر تحقيقه في ظل تبقي ثلاث مباريات، ليحسم اللقب بفوزه على غريمه الأزلي ريال مدريد في لقاء الكلاسيكو الذي أقيم الأحد الماضي.

وقال فليك، الذي توفي والده الأحد قبيل مواجهة برشلونة وريال مدريد، للصحفيين "سأخبركم، آسف - كان لدي أشياء أخرى لأقوم بها في الأيام القليلة ⁠الماضية".

وأضاف "أنا سعيد جدا بهذا (تمديد العقد) بالطبع. منحوني أنا وفريقي الثقة للعمل لمدة عام أو عامين إضافيين، هكذا يبدو الأمر بالنسبة لي".

وتابع "أعتقد أن الكثير من المدربين سيكونون سعداء إذا حصلوا على عقد لمدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، لكن في حالة برشلونة من الجيد أن يكون العقد محدود المدة. أنا أقدر ذلك كثيرا حقا".

وأردف "سنستمر حتى عام 2028، ثم نرى ما إذا كان كل شيء على ما يرام، وإذا كان الأمر كذلك، يمكننا أن نقرر تمديده لسنة أخرى. للنادي الحق في ذلك، ولي الحق في ذلك، أعتقد أنها صفقة جيدة". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
بإشارة مثيرة.. فينيسيوس يرد على استفزازات جماهير برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانزي فليك
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"فلاي شام" تُسيّر أولى رحلاتها من دمشق إلى ليبيا
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسّن وضعه الصحيّ لكنه لا يزال في المستشفى... خبر سارّ لجمهور الفنان هاني شاكر
lebanon 24
Lebanon24
12/05/2026 19:03:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري الدرجة الأولى

روسيا اليوم

ريال مدريد

لكرة القدم

الكلاسيكو

كرة القدم

روسيا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:42 | 2026-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-05-12
Lebanon24
04:15 | 2026-05-12
Lebanon24
02:10 | 2026-05-12
Lebanon24
00:42 | 2026-05-12
Lebanon24
23:00 | 2026-05-11
Lebanon24
14:00 | 2026-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24