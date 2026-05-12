فليك يزف خبرا سارا لجمهور برشلونة

أعلن الألماني هانز مدرب اليوم الثلاثاء أنه سيجدد عقده مع الفريق الكتالوني حتى عام 2028 بعد أن حسم لقب الإسباني للمرة الـ29 في تاريخه.

ومن المقرر أن يوقع فليك، الذي ينتهي ‌عقده الحالي في حزيران 2027، على التجديد لمدة عام واحد مع خيار تمديد فترة عمله.وارتفع رصيد برشلونة إلى 91 نقطة في صدارة "الليغا"، وهو رصيد لا يمكن لأي ناد آخر تحقيقه في ظل تبقي ثلاث مباريات، ليحسم اللقب بفوزه على غريمه الأزلي في لقاء الذي أقيم الأحد الماضي.وقال فليك، الذي توفي والده الأحد قبيل مواجهة برشلونة وريال ، للصحفيين "سأخبركم، آسف - كان لدي أشياء أخرى لأقوم بها في الأيام القليلة ⁠الماضية".وأضاف "أنا سعيد جدا بهذا (تمديد العقد) بالطبع. منحوني أنا وفريقي الثقة للعمل لمدة عام أو عامين إضافيين، هكذا يبدو الأمر بالنسبة لي".وتابع "أعتقد أن الكثير من المدربين سيكونون سعداء إذا حصلوا على عقد لمدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، لكن في حالة برشلونة من الجيد أن يكون العقد محدود المدة. أنا أقدر ذلك كثيرا حقا".وأردف "سنستمر حتى عام 2028، ثم نرى ما إذا كان كل شيء على ما يرام، وإذا كان الأمر كذلك، يمكننا أن نقرر تمديده لسنة أخرى. للنادي الحق في ذلك، ولي الحق في ذلك، أعتقد أنها صفقة جيدة". (روسيا اليوم)