ريال مدريد أمام تحديد مصيره: الانتظام أو الفوضى؟

12-05-2026 | 14:06
ريال مدريد أمام تحديد مصيره: الانتظام أو الفوضى؟
لم يعد الحديث عن عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد مجرد حنين إلى مرحلة صاخبة من تاريخ النادي، بل بات أقرب إلى عنوان أزمة داخلية تبحث عن رجل قادر على فرض النظام قبل بناء الفريق. فريال مدريد، الخارج من موسم موجع بلا ألقاب، لا يواجه مشكلة نتائج فقط، بل أزمة سلطة وهوية وغرفة ملابس. خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة 0-2 منحت الفريق الكتالوني لقب الليغا ووسّعت الفارق إلى 14 نقطة قبل ثلاث جولات من النهاية، في مشهد بدا كأنه إعلان رسمي لانتهاء موسم مدريد قبل صافرة الختام.
الأخطر أن السقوط لم يكن كرويًا فقط. تقارير أمدت حصول  توتر كبير داخل غرفة الملابس، بلغ حد خلافات بين لاعبين بارزين، وفتح إجراءات تأديبية داخل النادي، ما جعل صورة ريال مدريد تهتز من الداخل قبل أن تهتز على أرض الملعب. في هذا المناخ، يظهر اسم مورينيو كخيار لا يشبه الخيارات العادية. فالبرتغالي لا يأتي عادة ليجمّل المشهد، بل ليقلب الطاولة. مورينيو، حسب وسائل إعلام إسبانية، بات خيارًا مفضلًا لدى ريال مدريد، وأن بنفيكا بدأ التفكير ببدائل محتملة في حال رحيله، بينما نُقل عن مورينيو تأكيده أنه لا يتحدث مع أحد قبل نهاية الموسم، مع ترك الباب مفتوحًا لفترة لاحقة من المحادثات.
 
عودة مورينيو تعني أن فلورنتينو بيريز لم يعد يبحث فقط عن مدرب يضع خطة فنية، بل عن شخصية تملك القدرة على إعادة ترسيم الحدود داخل الفريق. ريال مدريد الحالي يملك أسماء كبيرة، لكنه يبدو وكأنه خسر شيئًا أهم من المهارة ألا وهو وضوح القيادة. ففي الفرق الكبرى، لا تكفي النجوم إذا لم تكن هناك سلطة فنية تحكم العلاقة بينها، وتحدد من يقود، ومن يتبع، ومن يتحمل المسؤولية عندما تسقط النتائج.
 
مورينيو يعرف هذه البيئة جيدًا. يعرف ضغط البرنابيو، ويعرف أن ريال مدريد لا يمنح الوقت إلا لمن يصنع أثرًا سريعًا. لكنه أيضًا يعود، إن عاد، إلى كرة مختلفة عن تلك التي غادرها. لم يعد المدرب الصارم وحده يكفي. كرة اليوم تحتاج إلى إدارة نفسية، مرونة تكتيكية، قدرة على تدوير النجوم، وخطاب لا يحرق الجسور مع اللاعبين بعد أول أزمة. وهنا تحديدًا يكمن السؤال الأكبر: هل يعود مورينيو كنسخة جديدة قادرة على التطور، أم كاسم كبير يستدعيه النادي لإطفاء حريق قديم بأدوات قديمة؟
 
بالتالي، ريال مدريد أمام مخاطرة مزدوجة. إن لم يأتِ بمدرب قوي، قد تستمر الفوضى. وإن جاء بمورينيو، فقد يستعيد الانضباط سريعًا، لكنه قد يدفع ثمن شخصية لا تقبل المناطق الرمادية. في نادٍ يعج بالنجوم والحساسيات، قد يكون الانفجار واردًا بقدر ما يكون الإصلاح ممكنًا.
