تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

فلورنتينو يتحدى الجميع قبل انتخابات ريال مدريد: فليخرجوني بالرصاص!

Lebanon 24
12-05-2026 | 13:01
A-
A+
فلورنتينو يتحدى الجميع قبل انتخابات ريال مدريد: فليخرجوني بالرصاص!
فلورنتينو يتحدى الجميع قبل انتخابات ريال مدريد: فليخرجوني بالرصاص! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أطلق رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تحدياً مباشراً لكل من يفكر في منافسته على رئاسة النادي، داعياً الراغبين في الترشح إلى التقدم رسمياً وتوفير الضمانات المالية المطلوبة، في موقف يعكس ثقته المطلقة باستمرار هيمنته على المشهد الانتخابي داخل النادي الملكي.
Advertisement

وبحسب ما أوردته صحيفة AS الإسبانية، قال بيريز بلهجة حاسمة: "ليتوقفوا عن التلميح، وليتقدموا، وليترشحوا، وليضعوا الضمان المالي المطلوب. لماذا لا يترشح أحد ضدي؟ ربما لأنهم يخافون مني. فلورنتينو لن يرحل إلا عندما يريد الأعضاء ذلك. وعليهم أن يخرجوني بالرصاص".

ويأتي هذا الموقف بعد أكثر من عام بقليل على إعادة انتخاب بيريز رئيساً للنادي في 19 كانون الثاني 2025، حين لم يتقدم أي مرشح آخر في تلك العملية، كما حصل في الانتخابات السابقة، ليمتد تفويضه حتى عام 2029. لكن إعلان الدعوة إلى انتخابات جديدة فتح الآن مساراً تحكمه مهل دقيقة جداً ينص عليها النظام الأساسي للنادي.

وتوضح الصحيفة أن فلورنتينو ومجلس إدارته سيواصلان تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد، ما يعني أنه بإمكان الإدارة الحالية، إذا رغبت، المضي في ملفات كبرى خلال هذه الفترة، ومن بينها مسألة التعاقد مع جوزيه مورينيو، خصوصاً أن ريال مدريد يملك مهلة زمنية محددة قد تجعل الصفقة أقل كلفة إذا أُنجزت بسرعة.

أما على مستوى الإجراءات، فالنادي يملك، وفق النظام الأساسي، يومين من الآن للإعلان الرسمي عن الانتخابات، وبعدها تُفتح مهلة 10 أيام لتقديم الترشيحات. وترى الصحيفة أن هذه المهلة القصيرة تجعل من شبه المستحيل عملياً تشكيل لائحة منافسة جدية لبيريز.

والعقبة الأكبر أمام أي مرشح محتمل تبقى في الشروط المالية والتنظيمية الصارمة، إذ يتعين على أي لائحة راغبة في الترشح أن تقدم ضماناً مالياً يعادل 15 في المئة من ميزانية ريال مدريد، والتي تبلغ حالياً 1.2 مليار يورو، ما يعني ضرورة تأمين نحو 187 مليون يورو خلال 10 أيام فقط. كما يجب على المرشح للرئاسة أن يكون قد أمضى 20 عاماً كعضو في النادي، فيما يُشترط أن يكون نائبه قد أمضى 15 عاماً على الأقل.

وتشير الصحيفة إلى أن آخر مرة خضع فيها فلورنتينو لتصويت فعلي من الأعضاء كانت في انتخابات 2004، حين فاز باكتساح كبير على لورينزو سانز وأرتورو بالداسانو. أما آخر مرة صوّت فيها أعضاء ريال مدريد في انتخابات رئاسية فكانت عام 2006، عندما انتُخب رامون كالديرون. ومنذ ذلك الحين، لم يترشح أحد ضد بيريز في انتخابات 2009 و2013 و2017 و2021 و2025.

وفي انتخابات 2021 ظهر تحرك خجول تمثل في رجل الأعمال الإسباني إنريكي ريكيليمي، الذي يملك حضوراً في قطاع الطاقة المتجددة، لكن هذه المحاولة لم تتطور إلى ترشح فعلي، كما أنه لم يقدم على أي خطوة مشابهة في انتخابات 2025.

وبذلك، يبدو أن فلورنتينو يدخل المسار الانتخابي الجديد من موقع القوة الكاملة، وسط معادلة ثابتة داخل ريال مدريد: انتخابات تُفتح شكلياً، لكن من دون منافس حقيقي يجرؤ على الوقوف في وجه الرجل الأقوى في النادي.
مواضيع ذات صلة
أربيلوا يتحدى بايرن.. ريال مدريد يؤمن بالريمونتادا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال مايوركا
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ريال مدريد أمام تحديد مصيره: الانتظام أو الفوضى؟
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين جمال يفجر الجدل بعد الكلاسيكو برسائل ضد ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
13/05/2026 00:24:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الطاقة المتجددة

النادي الملكي.

جوزيه مورينيو

ريال مدريد

الإسبانية

القصير

مدريد

اصلان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-05-12
Lebanon24
16:51 | 2026-05-12
Lebanon24
16:05 | 2026-05-12
Lebanon24
14:06 | 2026-05-12
Lebanon24
10:40 | 2026-05-12
Lebanon24
08:15 | 2026-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24