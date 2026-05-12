تصعيد جديد بين القطبين.. برشلونة يلوّح بمقاضاة فلورنتينو بعد هجوم "نيغريرا"

يدرس اتخاذ خطوات قانونية ضد رئيس فلورنتينو بيريز، على خلفية التصريحات التي أدلى بها خلال مؤتمره الصحافي الطارئ، والتي شن فيها هجوماً مباشراً على النادي الكاتالوني في ملف "قضية نيغريرا".وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا ، فإن الدوائر القانونية في برشلونة بدأت مراجعة مضمون تصريحات فلورنتينو، مع بحث الإجراءات الممكنة رداً على ما وصفه النادي بـ"الاتهامات" الصادرة عن رئيس .وكان فلورنتينو قد قال في المؤتمر إن "قضية نيغريرا" تمثل أكبر فضيحة فساد في تاريخ كرة القدم الإسبانية، معتبراً أنه من غير المقبول استمرار حكام ارتبطوا بتلك المرحلة في إدارة مباريات الدوري. كما أعلن أن ريال مدريد أعد ملفاً من 600 صفحة يعتزم إرساله إلى (يويفا).ولم يكتفِ رئيس ريال مدريد بذلك، بل ذهب أبعد عندما أكد أن برشلونة كان المستفيد الأكبر من التحكيم، قائلاً إن فريقه كان يمكن أن يحقق 14 لقباً في الدوري بدلاً من الرقم الحالي، لولا ما اعتبره "سرقة" تعرض لها. وأضاف أن ريال مدريد أعد أيضاً تسجيلاً يتضمن 18 نقطة يرى أنها سُلبت منه هذا الموسم.في المقابل، أصدر برشلونة بياناً مقتضباً أكد فيه أن قسمه القانوني يدرس بعناية تصريحات فلورنتينو بيريز، وأنه يجري حالياً تقييم مضمونها وتحديد الخطوات المقبلة، على أن يتم الإعلان عن موقف النادي وقراراته في الوقت المناسب.وبذلك، يبدو أن التوتر بين ريال مدريد وبرشلونة انتقل من الملعب إلى القانونية، في فصل جديد مرشح لمزيد من التصعيد خلال الأيام المقبلة.