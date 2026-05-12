رياضة

ليفانتي يهرب من الهبوط وبيتيس إلى دوري الأبطال

Lebanon 24
12-05-2026 | 16:51
ليفانتي يهرب من الهبوط وبيتيس إلى دوري الأبطال
ازدادت الإثارة في الدوري الإسباني قبل 3 جولات فقط من النهاية، بعدما حملت المرحلة ما قبل الأخيرة من الموسم تحولات مؤثرة في صراع الهبوط والمقاعد الأوروبية.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا، افتتحت الجولة بفوز ليفانتي في بالايدوس، ليغادر الفريق منطقة الهبوط بعد غياب طويل، في خطوة أنعشت آماله بالبقاء في الدرجة الأولى.

وفي المقابل، دخل جيرونا إلى منطقة الخطر، بعدما بات يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 39 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي تملكه أندية إسبانيول وليفانتي ومايوركا وإلتشي، ما يعكس اشتعال الصراع في القاع إلى أقصى حد.
وعلى الجبهة الأوروبية، أسهمت خسارة سيلتا ثم فوز ريال بيتيس على إلتشي في حسم تأهل فريق المدرب مانويل بيليغريني رسمياً إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما المركز السابع، الذي يمنح حالياً بطاقة إلى دوري المؤتمر الأوروبي، فلا يزال مفتوحاً على تنافس شديد، إذ توجد 6 فرق تفصل بينها 3 نقاط فقط، ما يجعل هذه الجبهة أيضاً من أبرز عناوين الأسابيع الأخيرة.

وكان ملف اللقب قد أُغلق فعلياً الأحد الماضي، بعد فوز برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ليحصد فريق هانزي فليك لقب الدوري للموسم الثاني توالياً، ويطوي أحد أهم فصول البطولة هذا الموسم.
