ليفانتي يهرب من الهبوط وبيتيس إلى دوري الأبطال

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا، افتتحت الجولة بفوز ليفانتي في بالايدوس، ليغادر الفريق منطقة الهبوط بعد غياب طويل، في خطوة أنعشت آماله بالبقاء في الدرجة الأولى.وفي المقابل، دخل جيرونا إلى منطقة الخطر، بعدما بات يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 39 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي تملكه أندية إسبانيول وليفانتي ومايوركا وإلتشي، ما يعكس اشتعال الصراع في القاع إلى أقصى حد.وعلى الأوروبية، أسهمت خسارة سيلتا ثم فوز بيتيس على إلتشي في حسم تأهل فريق المدرب مانويل بيليغريني رسمياً إلى في الموسم المقبل.أما المركز السابع، الذي يمنح حالياً بطاقة إلى المؤتمر ، فلا يزال مفتوحاً على تنافس شديد، إذ توجد 6 فرق تفصل بينها 3 نقاط فقط، ما يجعل هذه الجبهة أيضاً من أبرز عناوين الأسابيع الأخيرة.وكان ملف اللقب قد أُغلق فعلياً الأحد الماضي، بعد فوز في الكلاسيكو أمام ، ليحصد فريق هانزي لقب الدوري للموسم الثاني توالياً، ويطوي أحد أهم فصول البطولة هذا الموسم.