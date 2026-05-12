تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
18
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
ليفانتي يهرب من الهبوط وبيتيس إلى دوري الأبطال
Lebanon 24
12-05-2026
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
ازدادت الإثارة في الدوري الإسباني قبل 3 جولات فقط من النهاية، بعدما حملت المرحلة ما قبل الأخيرة من الموسم تحولات مؤثرة في صراع الهبوط والمقاعد الأوروبية.
وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا، افتتحت الجولة بفوز ليفانتي في بالايدوس، ليغادر الفريق منطقة الهبوط بعد غياب طويل، في خطوة أنعشت آماله بالبقاء في الدرجة الأولى.
وفي المقابل، دخل جيرونا إلى منطقة الخطر، بعدما بات يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 39 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي تملكه أندية إسبانيول وليفانتي ومايوركا وإلتشي، ما يعكس اشتعال الصراع في القاع إلى أقصى حد.
Advertisement
وعلى
الجبهة
الأوروبية، أسهمت خسارة سيلتا ثم فوز
ريال
بيتيس على إلتشي في حسم تأهل فريق المدرب مانويل بيليغريني رسمياً إلى
دوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل.
أما المركز السابع، الذي يمنح حالياً بطاقة إلى
دوري
المؤتمر
الأوروبي
، فلا يزال مفتوحاً على تنافس شديد، إذ توجد 6 فرق تفصل بينها 3 نقاط فقط، ما يجعل هذه الجبهة أيضاً من أبرز عناوين الأسابيع الأخيرة.
وكان ملف اللقب قد أُغلق فعلياً الأحد الماضي، بعد فوز
برشلونة
في الكلاسيكو أمام
ريال مدريد
، ليحصد فريق هانزي
فليك
لقب الدوري للموسم الثاني توالياً، ويطوي أحد أهم فصول البطولة هذا الموسم.
مواضيع ذات صلة
مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى دوري أبطال أوروبا
Lebanon 24
مانشستر يونايتد يقترب من العودة إلى دوري أبطال أوروبا
13/05/2026 00:24:53
13/05/2026 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يواجه آرسنال في بودابست
Lebanon 24
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يواجه آرسنال في بودابست
13/05/2026 00:24:53
13/05/2026 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
13/05/2026 00:24:53
13/05/2026 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد
Lebanon 24
برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد
13/05/2026 00:24:53
13/05/2026 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال
ريال مدريد
الأوروبي
برشلونة
أوروبا
الجبهة
أوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
النصر يؤجل حسم الدوري.. وهدف قاتل يمنح الهلال التعادل
Lebanon 24
النصر يؤجل حسم الدوري.. وهدف قاتل يمنح الهلال التعادل
16:53 | 2026-05-12
12/05/2026 04:53:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يتطلب الأمر لتصبح رئيسا لريال مدريد؟
Lebanon 24
ماذا يتطلب الأمر لتصبح رئيسا لريال مدريد؟
16:05 | 2026-05-12
12/05/2026 04:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد أمام تحديد مصيره: الانتظام أو الفوضى؟
Lebanon 24
ريال مدريد أمام تحديد مصيره: الانتظام أو الفوضى؟
14:06 | 2026-05-12
12/05/2026 02:06:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فلورنتينو يتحدى الجميع قبل انتخابات ريال مدريد: فليخرجوني بالرصاص!
Lebanon 24
فلورنتينو يتحدى الجميع قبل انتخابات ريال مدريد: فليخرجوني بالرصاص!
13:01 | 2026-05-12
12/05/2026 01:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فليك يزف خبرا سارا لجمهور برشلونة
Lebanon 24
فليك يزف خبرا سارا لجمهور برشلونة
10:40 | 2026-05-12
12/05/2026 10:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:47 | 2026-05-12
12/05/2026 02:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
Lebanon 24
أوّل تعليق لكميل أسمر بعد "حريق أدونيس": لم يكن أمامي سوى خيارين
08:05 | 2026-05-12
12/05/2026 08:05:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
Lebanon 24
ضباط نظام الأسد... أين ينتشرون في لبنان؟
08:00 | 2026-05-12
12/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
Lebanon 24
تفاصيل ضربة ترامب المحتملة لإيران... ستستمرّ لـ3 أيّام
07:00 | 2026-05-12
12/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
بمعدات ثقيلة.. هذه تفاصيل العمليّة التي نفّذتها إسرائيل في جنوب لبنان
06:00 | 2026-05-12
12/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:53 | 2026-05-12
النصر يؤجل حسم الدوري.. وهدف قاتل يمنح الهلال التعادل
16:05 | 2026-05-12
ماذا يتطلب الأمر لتصبح رئيسا لريال مدريد؟
14:06 | 2026-05-12
ريال مدريد أمام تحديد مصيره: الانتظام أو الفوضى؟
13:01 | 2026-05-12
فلورنتينو يتحدى الجميع قبل انتخابات ريال مدريد: فليخرجوني بالرصاص!
10:40 | 2026-05-12
فليك يزف خبرا سارا لجمهور برشلونة
08:15 | 2026-05-12
ما السيناريوهات التي تحسم لقب الدوري السعودي في قمة النصر والهلال؟
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
13/05/2026 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
13/05/2026 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
13/05/2026 00:24:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24