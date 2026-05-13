بـهفوة كارثية.. بينتو حرم النصر ورونالدو من الفرحة

بـ"هفوة كارثية".. بينتو حرم النصر ورونالدو من الفرحة

تفاعلت الصحف العالمية مع الهدف القاتل الذي سجله الهلال في شباك النصر خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، والذي حرم فريق كريستيانو رونالدو من حسم لقب دوري روشن السعودي قبل جولتين من النهاية.
وسجل الحارس البرازيلي بينتو هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليؤجل تتويج النصر بلقب بطل الدوري السعودي إلى مباراة ضمك الأخيرة له في الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن النصر حُرم من الاحتفال باللقب في اللحظة الأخيرة، بعدما ارتكب الحارس البرازيلي بينتو خطأ فادحاً أدى إلى هدف التعادل، مشيرة إلى أن رونالدو غادر الملعب غير مصدق لما حدث.
من جانبها عنونت "آس" في تقريرها: خطأ كارثي يترك كريستيانو رونالدو بلا لقب"، في إشارة إلى تأجيل الحسم حتى الجولة الأخيرة.

ووصفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية ما حدث بأنه "خطأ كارثي قبل 12 ثانية من النهاية، مشيرة إلى أن رونالدو بدا محطماً تماماً بعد الهدف.

وسلطت صحيفة "ذا صن" البريطانية الضوء على حسرة رونالدو بعد هدف النصر، إذ قالت: رونالدو كان يبكي بعدما حرمه الهدف العكسي القاتل من أول لقب دوري له في السعودية.
وقال حساب "يوم المباراة" الخاص بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": هدف عكسي من بينتو في الدقيقة 98 حرم النصر من حسم الدوري، فيما عنون موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي: "هفوة كارثية" تتسبب في تأجيل تتويج رونالدو بلقب الدوري السعودي.

أما حساب شبكة "إي إس بي إن" فقال إن النصر كان على بعد 10 ثوان من لقبه الأول منذ موسم 2018-2019، قبل أن يفلت بينتو الكرة من يديه رغم عدم وجود أي لاعب من الهلال بالقرب منه.
