بعد رفعه علم فلسطين.. مدرب برشلونة ينتقد لامين يامال

وتقدم لامين يامال قائمة نجوم برشلونة في احتفال جماهيري كبير، إذ طافت حافلة مكشوفة بنجوم الفريق ومدربهم هانزي فليك شوارع المدينة الكتالونية رفقة كأسي الدوري والسوبر الإسبانيين. انتقد هانزي ، مدرب ، تصرف لامين يامال الذي رفع علم خلال احتفالات النادي الكاتالوني بالفوز بالدوري الإسباني، يوم الاثنين، وذلك بعد التغلب على غريمه التقليدي بهدفين دون رد اليوم السابق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية يامال المولود لأب مغربي وأم من وهو يلوح بعلم فلسطين أمام الجماهير.



إلا أن المدرب الألماني كان حازماً مع موهبة الفريق لامين يامال وقراره برفع الفلسطيني، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق زيارة فريقه لألافيس، يوم الثلاثاء: "هذه أمور لا أحبها عادة".



وأضاف: لقد تحدثت معه عن ذلك وأخبرته أنه إذا أراد فعل ذلك فهذا قراره، فهو بالفعل بلغ سن الرشد.