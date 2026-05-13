رياضة
بعد رفعه علم فلسطين.. مدرب برشلونة ينتقد لامين يامال
Lebanon 24
انتقد هانزي
فليك
، مدرب
برشلونة
، تصرف لامين يامال الذي رفع علم
فلسطين
خلال احتفالات النادي الكاتالوني بالفوز بالدوري الإسباني، يوم الاثنين، وذلك بعد التغلب على غريمه التقليدي
ريال مدريد
بهدفين دون رد اليوم السابق.
وتقدم لامين يامال قائمة نجوم برشلونة في احتفال جماهيري كبير، إذ طافت حافلة مكشوفة بنجوم الفريق ومدربهم هانزي فليك شوارع المدينة الكتالونية رفقة كأسي الدوري والسوبر الإسبانيين.
وأظهرت لقطات تلفزيونية يامال المولود لأب مغربي وأم من
غينيا
الاستوائية
وهو يلوح بعلم فلسطين أمام الجماهير.
إلا أن المدرب الألماني كان حازماً مع موهبة الفريق لامين يامال وقراره برفع
العلم
الفلسطيني، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق زيارة فريقه لألافيس، يوم الثلاثاء: "هذه أمور لا أحبها عادة".
وأضاف: لقد تحدثت معه عن ذلك وأخبرته أنه إذا أراد فعل ذلك فهذا قراره، فهو بالفعل بلغ سن الرشد.
بعد إصابة لامين يامال.. خبر سيء لمشجعي برشلونة
يامال يعلق لأول مرة بعد إصابته مع برشلونة أمام سيلتا فيغو
لامين يامال يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني
يامال يعلق لأول مرة بعد إصابته مع برشلونة أمام سيلتا فيغو
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
لامين يامال يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
