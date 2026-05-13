راتبه يتجاوز ميزانيات أندية كاملة.. ميسي يحطم الأرقام في الدوري الأميركي

كشفت رابطة لاعبي الدوري الأميركي أن نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي سيحصل هذا العام على راتب قياسي يبلغ 28.3 مليون دولار، يفوق إجمالي رواتب جميع أندية الدوري تقريبا باستثناء ناديين فقط.

وارتفعت مداخيل ميسي بنحو 40% مقارنة بالموسم الماضي، ما يعكس التأثير التسويقي والاقتصادي الضخم الذي أحدثه منذ انتقاله إلى .ولم يكن وحده ضمن قائمة النجوم الأعلى أجرا، إذ جاء الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب لوس أنجلوس إف سي، في المركز الثاني بأكثر من 11 مليون دولار، بينما حل الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب ميامي ثالثا بـ9.7 مليون دولار، يليه المكسيكي هيرفينج لوزانو لاعب سان دييجو بأكثر من 9 ملايين دولار.

وكما كان متوقعا، تصدر إنتر ميامي قائمة الأندية الأعلى إنفاقا في الدوري، بإجمالي رواتب بلغ 54.6 مليون دولار، متفوقا بفارق يقارب 20 مليون دولار عن لوس أنجلوس إف سي صاحب المركز الثاني.ويضم الفريق ثلاثة لاعبين ضمن قائمة الأعلى أجرا، إضافة إلى الوافد الألماني الجديد جيرمان بيرتيرامي الذي يتقاضى 3.8 مليون دولار بعد انتقاله من الدوري المكسيكي.وضمت قائمة الرواتب المرتفعة عدة أسماء معروفة، أبرزها الباراغوياني ميغيل ألميرون لاعب أتلانتا يونايتد براتب 7.8 مليون دولار، والسويدي إميل فورسبيرج لاعب ريد بولز بـ6 ملايين دولار، إضافة إلى الإنجليزي سام سوريدج مهاجم ناشفيل بـ5.9 مليون دولار.كما يحصل الإسباني ريكي بوتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي على 5.8 مليون دولار رغم غيابه الكامل عن الموسم الحالي بعد خضوعه لجراحة ثانية في الرباط الصليبي خلال عامين.على الجانب الآخر، جاء فيلادلفيا يونيون في ذيل قائمة الإنفاق بإجمالي رواتب بلغ 11.7 مليون دولار فقط، يليه سبورتنج كانساس سيتي بـ12.4 مليون دولار، ثم إف سي مونتريال بـ13.4 مليون دولار.أما أورلاندو سيتي فلم تتجاوز رواتبه 13.7 مليون دولار، لكن من المنتظر أن يرتفع هذا الرقم مع انضمام الفرنسي أنطوان غريزمان خلال الصيف بعقد "لاعب مخصص".وشهدت بعض الأندية تحولا واضحا في سياستها المالية، أبرزها فانكوفر وايتكابس الذي قفز إلى قائمة الخمسة الأوائل في الإنفاق بعد التعاقد مع الأسطورة توماس مولر.كما واصل أتلانتا يونايتد إنفاقه الكبير، إذ بلغت رواتب لاعبيه 27.9 مليون دولار، يذهب نحو ربعها تقريبا إلى ميغيل ألميرون وحده. (روسيا اليوم)