"فيفا" يفرض عقوبة جديدة على الزمالك

أعلن (فيفا) منع نادي الزمالك المصري من تسجيل أي صفقات جديدة خلال ثلاث فترات انتقالات مقبلة.

وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أنه تقرر إيقاف قيد الزمالك لمدة ثلاث فترات إضافية، ليصل إجمالي قرارات الإيقاف إلى 17 قراراً.

ويحتاج النادي إلى سداد أكثر من 6 ملايين دولار لتسوية مستحقات لاعبين وأندية قبل 31 أيار الجاري، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد والحصول على رخصة المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي للموسم المقبل.

ويرتبط القرار الجديد بقضية مستحقات المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق الذي غادر قبل موسمين إلى نادي كاظمة .

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الزمالك استحقاقات مهمة على الصعيدين المحلي والقاري، إذ يقترب من التتويج بلقب الدوري المصري، حيث يكفيه الحصول على نقطة واحدة من مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا لحسم اللقب.

أما قارياً، فيستعد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي البطولة، مساء السبت، بعد خسارته ذهاباً بهدف دون رد، ما يفرض عليه الفوز بفارق أكثر من هدف في للتتويج باللقب.