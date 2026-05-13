تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

"فيفا" يفرض عقوبة جديدة على الزمالك

Lebanon 24
13-05-2026 | 23:00
A-
A+
فيفا يفرض عقوبة جديدة على الزمالك
فيفا يفرض عقوبة جديدة على الزمالك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منع نادي الزمالك المصري من تسجيل أي صفقات جديدة خلال ثلاث فترات انتقالات مقبلة.

وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أنه تقرر إيقاف قيد الزمالك لمدة ثلاث فترات إضافية، ليصل إجمالي قرارات الإيقاف إلى 17 قراراً.

ويحتاج النادي إلى سداد أكثر من 6 ملايين دولار لتسوية مستحقات لاعبين وأندية قبل 31 أيار الجاري، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد والحصول على رخصة المشاركة في بطولات الاتحاد الأفريقي للموسم المقبل.

ويرتبط القرار الجديد بقضية مستحقات المهاجم البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق الذي غادر قبل موسمين إلى نادي كاظمة الكويتي.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه الزمالك استحقاقات مهمة على الصعيدين المحلي والقاري، إذ يقترب من التتويج بلقب الدوري المصري، حيث يكفيه الحصول على نقطة واحدة من مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا لحسم اللقب.

أما قارياً، فيستعد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي البطولة، مساء السبت، بعد خسارته ذهاباً بهدف دون رد، ما يفرض عليه الفوز بفارق أكثر من هدف في القاهرة للتتويج باللقب.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"فيفا" يعاقب الزمالك ويحرمه من الانتقالات
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 07:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"ضربة جديدة" يتلقاها الزمالك.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 07:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بإيران
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 07:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على صلة بإيران
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 07:09:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الدولي لكرة القدم

الاتحاد الدولي

لكرة القدم

كرة القدم

عبر موقع

القاهرة

الكويتي

الكويت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
23:36 | 2026-05-13
Lebanon24
16:34 | 2026-05-13
Lebanon24
16:22 | 2026-05-13
Lebanon24
10:49 | 2026-05-13
Lebanon24
07:42 | 2026-05-13
Lebanon24
04:00 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24