كأس العالم.. الخارجية الأميركية تزف خبراً ساراً لجماهير الجزائر وتونس

13-05-2026 | 16:22
كأس العالم.. الخارجية الأميركية تزف خبراً ساراً لجماهير الجزائر وتونس
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان لوكالة (أسوشيتد برس) للأنباء، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلق شرط دفع الزوار الأجانب من بعض الدول كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار أميركي في حال تأكيد حصولهم على تذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم.
وكانت الوزارة فرضت هذا الشرط العام الماضي على الدول التي ذكرت أنها تشهد معدلات مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات الدخول، بالإضافة إلى مشاكل أمنية أخرى، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقاً شنتها الإدارة الجمهورية على الهجرة.

ويشمل الشرط السابق مسافرين من 50 دولة، من بينها خمس دول تأهلت منتخباتها للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي الجزائر، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، السنغال، وتونس.

وفي هذا السياق، قالت مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم، مؤكدة أنه سيتم إعفاء المشجعين الذين اشتروا تذاكر البطولة، واختاروا نظام "فيفا باس" الذي يتيح مواعيد سريعة للحصول على التأشيرة، من شرط الكفالة اعتباراً من 15 نيسان الماضي.

ويُعد هذا التعديل تخفيفاً محدوداً في سياسات الهجرة الحالية، ومن شأنه أن يخفف بعض الأعباء عن زوار الولايات المتحدة خلال فترة المونديال، الذي ينطلق في 11 حزيران المقبل.

وكان لاعبو المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية والإدارية قد أعفوا سابقاً من هذا الشرط، ضمن تسهيلات خاصة بتسريع إجراءات التأشيرات المرتبطة بالبطولة، بينما ظل الجمهور العادي، حتى حاملو التذاكر، خاضعين له حتى الإعلان الأخير.

ويأتي نظام الكفالة ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة على التأشيرات المؤقتة، إذ يُطلب من المتقدمين دفع مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار، تُعاد إليهم في حال الالتزام بشروط الإقامة أو رفض طلب التأشيرة.

