رياضة

بشأن مستقبل كاريك.. هذا ما قرره مانشستر يونايتد!

Lebanon 24
13-05-2026 | 16:34
بشأن مستقبل كاريك.. هذا ما قرره مانشستر يونايتد!
علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يستعد لإجراء محادثات مع مايكل كاريك بشأن إمكانية استمراره في قيادة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان كاريك (44 عاماً) قد فاق توقعات كثيرين منذ توليه المهمة بشكل مؤقت في يناير الماضي حتى نهاية الموسم، عقب انتهاء تجربة المدرب البرتغالي روبن أموريم مع الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" بصورة غير موفقة.

وشهد أداء مانشستر يونايتد تحسناً واضحاً على مستوى النتائج ومعنويات اللاعبين تحت قيادة كاريك، حيث ضمن الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث جولات من ختام الموسم، كما بات قريباً من حسم المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا التطور وضع لاعب الوسط وقائد الفريق السابق في موقع قوي للاستمرار في منصبه، على أن تتم مناقشة مستقبله مع إدارة النادي قبل نهاية الموسم.

ورغم بحث الإدارة عن خيارات أخرى، يُنظر إلى كاريك منذ فترة طويلة كأبرز المرشحين لتولي المنصب بشكل دائم، وسط دعم علني من عدد من لاعبي الفريق.

ومن المنتظر أن يظهر كاريك أمام وسائل الإعلام يوم الجمعة، قبل المباراة الأخيرة على ملعب "أولد ترافورد" هذا الموسم أمام نوتنغهام فورست، يوم الأحد المقبل، وهي المواجهة التي قد تشهد وداع نجم الوسط البرازيلي كاسيميرو لجماهير النادي.

