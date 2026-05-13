فليك يسخر من بيريز: تصريحاته لا تستحق الرد

وجاء رد فليك بعد خسارة برشلونة أمام ألافيس بهدف دون رد في ، وهي النتيجة التي أنهت آمال الفريق الكتالوني في الوصول إلى 100 نقطة هذا الموسم.وعند سؤاله عن تصريحات ، اكتفى المدرب الألماني برد مقتضب قائلاً: "أعتقد أن هذا شيء لا يستحق الرد عليه".وبعيداً عن الجدل، أبدى فليك إحباطه من الخسارة أمام ألافيس، خصوصاً أن فريقه استقبل هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.وقال: "بالطبع أنا محبط بسبب النتيجة، لكن علينا تقبل ذلك، لأننا لعبنا أمام خصم يقاتل من أجل البقاء وجعل المباراة صعبة للغاية".وأضاف: "استقبلنا هدفاً في اللحظة الأخيرة من الشوط الأول، وكان يجب أن نكون أكثر تركيزاً".وأشار فليك إلى بعض الجوانب الإيجابية، بينها منح الفرصة للاعبين الشباب، وإدارة دقائق اللعب للعناصر التي عانت من ضغط المباريات أخيراً.وختم بالتأكيد أن برشلونة يسعى لإنهاء الموسم بانتصارين في آخر جولتين من الليغا، رغم ضياع حلم الوصول إلى 100 نقطة.