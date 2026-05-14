قلق أميركي على حارس المونديال

Advertisement

وبحسب ما أوردته صحيفة New York Post، خرج فريز لمحاولة التصدي لإحدى الكرات، قبل أن يبدو أنه تعرض لاحتكاك من لاعب شارلوت بيب بييل ومن زميله المدافع راؤول في الوقت نفسه.ورغم أن الحارس البالغ 27 عاماً نهض سريعاً في البداية، إلا أنه بدأ يعرج مع استمرار اللعب، قبل أن يسقط أرضاً متألماً عند توقف المباراة. ودخل الطاقم الطبي لنيويورك سيتي من أجل فحصه، وبعد دقائق عاد فريز إلى قدميه وقرر مواصلة اللقاء.وأكمل الحارس المباراة حتى النهاية، ليساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة للمرة الثانية توالياً خلال أقل من أسبوع، محققاً بذلك فوزه الثاني على التوالي.وقال مدرب نيويورك سيتي باسكال يانسن بعد المباراة إنه لم يشاهد اللقطة الأولى بوضوح، لكنه لاحظ بين الشوطين وجود خدش كبير على ساق فريز، مضيفاً: "تلقى ضربة قوية، لكنه لاعب قوي وسيتعامل مع الأمر."وعندما سُئل عن مدى تأثير الإصابة على جاهزية الحارس في الفترة المقبلة، أكد يانسن أن "لا داعي للقلق"، مشيراً إلى أن فريز "سيكون بخير".وتكتسب حالة فريز أهمية إضافية مع اقتراب انطلاق ، إذ لم يتبق سوى أقل من شهر على المباراة الأولى للولايات المتحدة أمام باراغواي في يوم 12 حزيران. ورغم أن قائمة المنتخب لم تُعلن بعد، فإن كل المؤشرات، بحسب التقرير، تؤكد أن فريز سيكون ضمن التشكيلة المنتظرة بقيادة المدرب بوكيتينو.