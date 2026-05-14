تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

قلق أميركي على حارس المونديال

Lebanon 24
14-05-2026 | 00:45
A-
A+
قلق أميركي على حارس المونديال
قلق أميركي على حارس المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار الحارس مات فريز، المرشح ليكون الحارس الأساسي للمنتخب الأميركي، حالة من القلق بين جماهير كرة القدم في الولايات المتحدة، بعدما تعرض لإصابة مقلقة خلال فوز فريقه نيويورك سيتي على شارلوت بهدف دون رد، مساء الأربعاء.
Advertisement

وبحسب ما أوردته صحيفة New York Post، خرج فريز لمحاولة التصدي لإحدى الكرات، قبل أن يبدو أنه تعرض لاحتكاك من لاعب شارلوت بيب بييل ومن زميله المدافع راؤول غوستافو في الوقت نفسه.

ورغم أن الحارس البالغ 27 عاماً نهض سريعاً في البداية، إلا أنه بدأ يعرج مع استمرار اللعب، قبل أن يسقط أرضاً متألماً عند توقف المباراة. ودخل الطاقم الطبي لنيويورك سيتي من أجل فحصه، وبعد دقائق عاد فريز إلى قدميه وقرر مواصلة اللقاء.

وأكمل الحارس المباراة حتى النهاية، ليساهم في خروج فريقه بشباك نظيفة للمرة الثانية توالياً خلال أقل من أسبوع، محققاً بذلك فوزه الثاني على التوالي.

وقال مدرب نيويورك سيتي باسكال يانسن بعد المباراة إنه لم يشاهد اللقطة الأولى بوضوح، لكنه لاحظ بين الشوطين وجود خدش كبير على ساق فريز، مضيفاً: "تلقى ضربة قوية، لكنه لاعب قوي وسيتعامل مع الأمر."

وعندما سُئل عن مدى تأثير الإصابة على جاهزية الحارس في الفترة المقبلة، أكد يانسن أن "لا داعي للقلق"، مشيراً إلى أن فريز "سيكون بخير".

وتكتسب حالة فريز أهمية إضافية مع اقتراب انطلاق كأس العالم، إذ لم يتبق سوى أقل من شهر على المباراة الأولى للولايات المتحدة أمام باراغواي في لوس أنجلوس يوم 12 حزيران. ورغم أن قائمة المنتخب لم تُعلن بعد، فإن كل المؤشرات، بحسب التقرير، تؤكد أن فريز سيكون ضمن التشكيلة المنتظرة بقيادة المدرب ماوريسيو بوكيتينو.
مواضيع ذات صلة
بشأن ليفرامينتو.. قلق إنكليزي قبيل المونديال
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:19 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران في المونديال؟ اقتراح أميركي يثير جدلاً واسعاً
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة حارس مرمى مصري سابق أثناء عمله في المعمار
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:19 Lebanon 24 Lebanon 24
صرخات وفوضى… طالب يطعن زملاءه وحارس أمن
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 09:47:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كأس العالم

لوس أنجلوس

كرة القدم

ماوريسيو

نيويورك

غوستافو

الموند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-05-14
Lebanon24
00:08 | 2026-05-14
Lebanon24
23:36 | 2026-05-13
Lebanon24
23:00 | 2026-05-13
Lebanon24
16:34 | 2026-05-13
Lebanon24
16:22 | 2026-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24