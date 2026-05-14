رياضة
بشأن "كفالة التأشيرة" لجماهير المونديال.. بشرى من الإدارة الأميركية
Lebanon 24
14-05-2026
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية الأميركية
، الأربعاء، أن إدارة
الرئيس دونالد ترامب
قررت تعليق شرط "الكفالة المالية" المفروض على زوار أجانب من دول محددة.
وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، سيُعفى من هذا الشرط المشجعون الذين أكدوا حجز تذاكرهم لحضور مباريات
كأس العالم
2026، بعدما كانت الكفالة تصل إلى 15 ألف دولار.
وكانت
إدارة ترامب
قد فرضت هذا الإجراء العام الماضي ضمن حملة لتنظيم الهجرة، وشمل مسافرين من 50 دولة، بينها 5 منتخبات تأهلت إلى مونديال 2026، وهي الجزائر، تونس، السنغال، كوت ديفوار والرأس الأخضر.
وقالت مورا نامدار، مساعدة
وزير الخارجية
الأميركي للشؤون القنصلية، إن الإعفاء سيشمل المشجعين المؤهلين الحاملين للتذاكر والمشتركين في نظام "فيفا باس"، الذي يمنح مواعيد أسرع للحصول على التأشيرة.
وأوضحت أن القرار سيُطبق بأثر رجعي اعتباراً من 15 نيسان الماضي.
وكان اللاعبون والمدربون والأطقم الإدارية معفيين سابقاً من شرط الكفالة، فيما بقيت الجماهير ملزمة به قبل صدور القرار الجديد.
