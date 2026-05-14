بشأن "كفالة التأشيرة" لجماهير المونديال.. بشرى من الإدارة الأميركية

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، سيُعفى من هذا الشرط المشجعون الذين أكدوا حجز تذاكرهم لحضور مباريات 2026، بعدما كانت الكفالة تصل إلى 15 ألف دولار.وكانت قد فرضت هذا الإجراء العام الماضي ضمن حملة لتنظيم الهجرة، وشمل مسافرين من 50 دولة، بينها 5 منتخبات تأهلت إلى مونديال 2026، وهي الجزائر، تونس، السنغال، كوت ديفوار والرأس الأخضر.وقالت مورا نامدار، مساعدة الأميركي للشؤون القنصلية، إن الإعفاء سيشمل المشجعين المؤهلين الحاملين للتذاكر والمشتركين في نظام "فيفا باس"، الذي يمنح مواعيد أسرع للحصول على التأشيرة.وأوضحت أن القرار سيُطبق بأثر رجعي اعتباراً من 15 نيسان الماضي.وكان اللاعبون والمدربون والأطقم الإدارية معفيين سابقاً من شرط الكفالة، فيما بقيت الجماهير ملزمة به قبل صدور القرار الجديد.