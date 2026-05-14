العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟

في الملعب، يحمل المونديال الجديد وعداً كروياً كبيراً. زيادة عدد المنتخبات تعني حضوراً أوسع لقارات وأسواق وجماهير لم تكن تملك دائماً فرصة الظهور في البطولة. هذا التوسع يمنح المسابقة طابعاً عالمياً أكثر وضوحاً، لكنه يفرض أيضاً تحدياً فنياً. فكلما كبر حجم البطولة، زادت صعوبة الحفاظ على الإيقاع نفسه، وعلى جودة المباريات، وعلى شعور المشاهد بأن كل مواجهة تحمل وزناً حقيقياً. لذلك سيكون الرهان الأول على أن لا يتحول التوسع إلى تضخم، وأن تبقى كرة القدم هي الحدث لا الجداول الطويلة والتنقلات المتعبة.لكن خارج الملعب، تبدو الصورة أكثر تعقيداً. أسعار التذاكر تحولت إلى واحدة من أكبر نقاط الجدل قبل انطلاق البطولة. فالمونديال الذي يفترض أن يكون عيداً شعبياً بات بالنسبة إلى كثيرين تجربة مكلفة جداً، تبدأ من سعر المقعد ولا تنتهي عند النقل والإقامة والطعام. عندما تصل بعض أسعار النهائي إلى مستويات خيالية، ويُطلب من المشجع أن يدفع مبالغ كبيرة فقط ليكون جزءاً من الحدث، يصبح السؤال مشروعاً حول من يملك حق حضور كأس العالم. هل هو جمهور اللعبة الحقيقي أم الجمهور على الدفع؟هذا الجدل لا يقتصر على التذاكر. تكلفة التنقل في بعض المدن المضيفة أثارت بدورها غضباً واضحاً، خصوصاً في منطقة ونيوجيرسي حيث ستقام المباراة النهائية. حتى بعد تخفيض أسعار بعض الرحلات، بقي الانطباع أن المشجع يدخل البطولة وهو محاصر بفواتير متراكمة. هنا تظهر المشكلة الأعمق. كأس العالم في أميركا الشمالية لا يبيع مباراة فقط، بل يبيع تجربة كاملة. وهذه التجربة قد تكون رائعة لمن يملك القدرة المالية، لكنها قد تكون قاسية على عائلات وجماهير اعتادت النظر إلى المونديال كحدث مفتوح لكل الناس.إلى جانب المال، تحضر السياسة بقوة. إقامة القسم الأكبر من البطولة في الولايات المتحدة تأتي في مناخ داخلي وخارجي مشحون، مع تشدد في ملفات الهجرة والحدود والتدقيق الأمني. صحيح أن السلطات الأميركية خففت بعض الشروط على فئات من حملة التذاكر، لكن الصورة العامة لا تزال مرتبطة بالقلق من إجراءات السفر والتأشيرات والتفتيش. وهذا يضع الفيفا والمنظمين أمام معادلة دقيقة. أما في المكسيك، فالتحدي الأمني حاضر بوضوح. الحديث عن نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن يعكس حجم الاستعداد، لكنه يعكس أيضاً حجم القلق. فالمباريات في مدن مثل غوادالاخارا ومكسيكو ومونتيري ستقام وسط متابعة دولية كبيرة، وأي خلل أمني سيؤثر على الحدث. نجاح المكسيك في هذا الجانب سيكون أساسياً لصورة البطولة كلها، لأن الافتتاح نفسه سيقام على أرضها، وأي بداية مرتبكة ستلقي بظلها على الأسابيع التالية.هناك أيضاً عامل لا يمكن تجاهله، وهو الطقس. إقامة البطولة في الصيف، وعلى امتداد مدن كثيرة بمناخات مختلفة، تفتح الباب أمام اختبار بدني حقيقي للاعبين والجماهير. الحرارة العالية قد تؤثر على نسق المباريات، وتدفع بعض المنتخبات إلى اللعب بحذر أكبر، خصوصاً في المواجهات التي تقام في أوقات صعبة. لذلك لن يكون التنظيم الناجح مرتبطاً بالملاعب فقط، بل بقدرة المنظمين على حماية اللاعبين والمشجعين عبر فترات استراحة وتبريد وإدارة دقيقة للمواعيد والحشود.كل ذلك لا يلغي أن مونديال 2026 قد يكون حدثاً تاريخياً من الناحية الرياضية والتجارية. السوق الأميركية ضخمة، والبنية التحتية في كثير من المدن قوية، والاهتمام العالمي بالبطولة سيكون هائلاً. لكن قوة السوق ليست وحدها ضمانة للنجاح. كرة القدم ليست حفلاً مغلقاً للنخبة، بل لعبة قامت على الناس والمدرجات والرحلات الطويلة والأحلام الصغيرة. وإذا شعر المشجع أن البطولة ابتعدت عنه كثيراً، فسيكون ذلك الخطر الأكبر على صورة المونديال.