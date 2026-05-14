تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
14-05-2026 | 04:30
A-
A+
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع تبقي أقل من شهر على انطلاق كأس العالم 2026، لا تبدو البطولة المقبلة مجرد نسخة كروية أكبر من سابقاتها، بل اختباراً واسعاً لقدرة كرة القدم على الحفاظ على روحها الشعبية وسط ضغط المال والسياسة والأمن. فالنسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 حزيران و19 تموز ستكون الأضخم في تاريخ البطولة، بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، لكنها في الوقت نفسه تدخل العد التنازلي وسط أسئلة لم تعد تتعلق بالمنتخبات المرشحة فقط، بل بتجربة المشجع نفسها قبل الوصول إلى المدرجات.
Advertisement
 
في الملعب، يحمل المونديال الجديد وعداً كروياً كبيراً. زيادة عدد المنتخبات تعني حضوراً أوسع لقارات وأسواق وجماهير لم تكن تملك دائماً فرصة الظهور في البطولة. هذا التوسع يمنح المسابقة طابعاً عالمياً أكثر وضوحاً، لكنه يفرض أيضاً تحدياً فنياً. فكلما كبر حجم البطولة، زادت صعوبة الحفاظ على الإيقاع نفسه، وعلى جودة المباريات، وعلى شعور المشاهد بأن كل مواجهة تحمل وزناً حقيقياً. لذلك سيكون الرهان الأول على أن لا يتحول التوسع إلى تضخم، وأن تبقى كرة القدم هي الحدث لا الجداول الطويلة والتنقلات المتعبة.
 
لكن خارج الملعب، تبدو الصورة أكثر تعقيداً. أسعار التذاكر تحولت إلى واحدة من أكبر نقاط الجدل قبل انطلاق البطولة. فالمونديال الذي يفترض أن يكون عيداً شعبياً بات بالنسبة إلى كثيرين تجربة مكلفة جداً، تبدأ من سعر المقعد ولا تنتهي عند النقل والإقامة والطعام. عندما تصل بعض أسعار النهائي إلى مستويات خيالية، ويُطلب من المشجع أن يدفع مبالغ كبيرة فقط ليكون جزءاً من الحدث، يصبح السؤال مشروعاً حول من يملك حق حضور كأس العالم. هل هو جمهور اللعبة الحقيقي أم الجمهور القادر على الدفع؟
 
هذا الجدل لا يقتصر على التذاكر. تكلفة التنقل في بعض المدن المضيفة أثارت بدورها غضباً واضحاً، خصوصاً في منطقة نيويورك ونيوجيرسي حيث ستقام المباراة النهائية. حتى بعد تخفيض أسعار بعض الرحلات، بقي الانطباع أن المشجع يدخل البطولة وهو محاصر بفواتير متراكمة. هنا تظهر المشكلة الأعمق. كأس العالم في أميركا الشمالية لا يبيع مباراة فقط، بل يبيع تجربة كاملة. وهذه التجربة قد تكون رائعة لمن يملك القدرة المالية، لكنها قد تكون قاسية على عائلات وجماهير اعتادت النظر إلى المونديال كحدث مفتوح لكل الناس.
 
إلى جانب المال، تحضر السياسة بقوة. إقامة القسم الأكبر من البطولة في الولايات المتحدة تأتي في مناخ داخلي وخارجي مشحون، مع تشدد في ملفات الهجرة والحدود والتدقيق الأمني. صحيح أن السلطات الأميركية خففت بعض الشروط على فئات من حملة التذاكر، لكن الصورة العامة لا تزال مرتبطة بالقلق من إجراءات السفر والتأشيرات والتفتيش. وهذا يضع الفيفا والمنظمين أمام معادلة دقيقة. أما في المكسيك، فالتحدي الأمني حاضر بوضوح. الحديث عن نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن يعكس حجم الاستعداد، لكنه يعكس أيضاً حجم القلق. فالمباريات في مدن مثل غوادالاخارا ومكسيكو ومونتيري ستقام وسط متابعة دولية كبيرة، وأي خلل أمني سيؤثر على الحدث. نجاح المكسيك في هذا الجانب سيكون أساسياً لصورة البطولة كلها، لأن الافتتاح نفسه سيقام على أرضها، وأي بداية مرتبكة ستلقي بظلها على الأسابيع التالية.
 
هناك أيضاً عامل لا يمكن تجاهله، وهو الطقس. إقامة البطولة في الصيف، وعلى امتداد مدن كثيرة بمناخات مختلفة، تفتح الباب أمام اختبار بدني حقيقي للاعبين والجماهير. الحرارة العالية قد تؤثر على نسق المباريات، وتدفع بعض المنتخبات إلى اللعب بحذر أكبر، خصوصاً في المواجهات التي تقام في أوقات صعبة. لذلك لن يكون التنظيم الناجح مرتبطاً بالملاعب فقط، بل بقدرة المنظمين على حماية اللاعبين والمشجعين عبر فترات استراحة وتبريد وإدارة دقيقة للمواعيد والحشود.
 
كل ذلك لا يلغي أن مونديال 2026 قد يكون حدثاً تاريخياً من الناحية الرياضية والتجارية. السوق الأميركية ضخمة، والبنية التحتية في كثير من المدن قوية، والاهتمام العالمي بالبطولة سيكون هائلاً. لكن قوة السوق ليست وحدها ضمانة للنجاح. كرة القدم ليست حفلاً مغلقاً للنخبة، بل لعبة قامت على الناس والمدرجات والرحلات الطويلة والأحلام الصغيرة. وإذا شعر المشجع أن البطولة ابتعدت عنه كثيراً، فسيكون ذلك الخطر الأكبر على صورة المونديال.
 
مواضيع ذات صلة
أبي رميا: الشارع غير مطمئن
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"العدّ التنازلي بدأ"... صحيفة تكشف مصير رئيس الوزراء البريطاني!
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين: الهجمات الإسرائيلية على منشآت الطاقة الإيرانية ستؤدي إلى نتائج عكسية
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنسحب إيران من المونديال؟ ومن سيحلّ مكانها؟
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 14:30:45 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

كأس العالم

نيويورك

الشمالي

الرياض

الطويل

القادر

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:07 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:46 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:30 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-05-14
Lebanon24
03:49 | 2026-05-14
Lebanon24
03:42 | 2026-05-14
Lebanon24
03:38 | 2026-05-14
Lebanon24
02:15 | 2026-05-14
Lebanon24
00:45 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24