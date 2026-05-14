تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مذكرات دومينيك تكشف كواليس تمرد فرنسا في مونديال 2010

Lebanon 24
14-05-2026 | 03:38
A-
A+
مذكرات دومينيك تكشف كواليس تمرد فرنسا في مونديال 2010
مذكرات دومينيك تكشف كواليس تمرد فرنسا في مونديال 2010 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مذكرات المدرب الفرنسي السابق ريمون دومينيك كواليس جديدة عن أزمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، في واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ "الديوك".
Advertisement

ويستعرض فيلم وثائقي جديد على منصة "نتفليكس" بعنوان "الحافلة.. البلوز في إضراب"، تفاصيل الأزمة الشهيرة التي عاشها المنتخب الفرنسي، بعدما دخل اللاعبون في إضراب احتجاجاً على استبعاد نيكولا أنيلكا من المعسكر وإعادته إلى فرنسا.

وكانت فرنسا قد دخلت البطولة بآمال كبيرة بعد وصولها إلى نهائي مونديال 2006، قبل أن تتحول مشاركتها في جنوب أفريقيا إلى كارثة، انتهت بالخروج من دور المجموعات وسط أزمات داخلية حادة.

وتضمنت مذكرات دومينيك انتقادات قاسية لعدد من اللاعبين، إذ وصف تييري هنري بأنه "منغمس في ذاته"، وهاجم يوهان غوركوف بعبارات مثيرة للجدل، كما انتقد ويليام جالاس وباتريس إيفرا ونيكولا أنيلكا.

وكتب دومينيك في مذكراته: "أحياناً تنتابني نوبات كراهية تجاه هؤلاء الحمقى"، في إشارة إلى حجم الانقسام الذي عاشه المنتخب خلال البطولة.

وكان الخلاف بين دومينيك وأنيلكا الشرارة الأساسية للأزمة، بعد مشادة بينهما خلال مباراة فرنسا والمكسيك، التي خسرها المنتخب بهدفين دون رد، قبل أن يقرر الاتحاد الفرنسي استبعاد أنيلكا من المعسكر.

وبعد القرار، رفض لاعبو فرنسا خوض التدريبات، وقاد إيفرا المجموعة إلى حافلة المنتخب في مشهد ظل من أكثر اللقطات إحراجاً في تاريخ كأس العالم.

وقرأ دومينيك لاحقاً بياناً باسم اللاعبين أمام الإعلام، رفضوا فيه قرار استبعاد أنيلكا، معتبرين أنه اتخذ بناءً على ما نشرته الصحافة ومن دون استشارة المجموعة.

وسخر المدرب السابق من تمرد لاعبيه قائلاً: "هذا أفضل عمل جماعي قدمتموه طوال كأس العالم"، مضيفاً أن ما حدث كان أشبه بـ"انتحار جماعي".

ودخلت فرنسا مباراتها الأخيرة أمام جنوب أفريقيا وسط انهيار كامل، وخسرت 1-2، لتودع البطولة من المركز الأخير في مجموعتها.

وانتهت علاقة دومينيك بالمنتخب الفرنسي بعد البطولة، قبل أن يقرر الاتحاد الفرنسي إقالته بسبب سوء السلوك الجسيم، على خلفية إدارته للأزمة ورفضه مصافحة مدرب جنوب أفريقيا عقب المباراة الأخيرة. (البيان)
مواضيع ذات صلة
تمرّد على القرار
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نانسي خوري تكشف كواليس "مولانا" إلى جانب تيم حسن
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: تهديدات قماطي تكشف نوايا التمرد على الدولة
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"تمرد" الخوارزميات.. هل بدأ الذكاء الاصطناعي بتجاهل أوامر صانعيه؟
lebanon 24
Lebanon24
14/05/2026 12:14:12 Lebanon 24 Lebanon 24

جنوب أفريقيا

كأس العالم

أفريقيا

المكسيك

ويليام

الصحاف

بعبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:52 | 2026-05-14
Lebanon24
04:30 | 2026-05-14
Lebanon24
03:49 | 2026-05-14
Lebanon24
03:42 | 2026-05-14
Lebanon24
02:15 | 2026-05-14
Lebanon24
00:45 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24