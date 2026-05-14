لضم فالفيردي من ريال مدريد.. عرض ضخم جدا من تشيلسي

كشفت مصادر صحفية أن تشيلسي الإنكليزي رصد 100 مليون للتعاقد مع الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعداداً لموسم 2026-2027.ويُعد فالفيردي، البالغ 27 عاماً، من أبرز لاعبي الوسط في العالم، إلا أن الأزمات الأخيرة داخل فتحت باب الحديث عن احتمال رحيله في الصيف.وتشير المعلومات إلى أن اللاعب كان من بين الأسماء المرتبطة بالتوتر داخل غرفة الملابس، خصوصاً بعد الحديث عن تكتل ضد المدرب ألونسو، إضافة إلى خلافه العلني مع الفرنسي أوريلين تشواميني، والذي انتهى بنقل فالفيردي إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة في الوجه.وبحسب منصة "fichajes"، دخل تشيلسي سباق التعاقد مع فالفيردي، واضعاً عرضاً مالياً ضخماً قد يصل إلى 100 مليون يورو لإقناع ريال مدريد بالتخلي عنه.ورغم الموسم المخيب للنادي الملكي، حافظ فالفيردي على أرقامه القوية، إذ شارك في 48 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، بإجمالي 4068 دقيقة لعب.لكن مهمة تشيلسي لن تكون سهلة، خصوصاً مع احتمال غيابه عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، ما دفع النادي اللندني إلى رفع قيمة عرضه أملاً في حسم الصفقة.وبدأ فالفيردي مشواره مع الفريق الأول لريال مدريد عام 2018، وخاض منذ ذلك الحين 371 مباراة، سجل خلالها 41 هدفاً وقدم 44 تمريرة حاسمة، كما ساهم في التتويج بدوري أبطال مرتين، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين. (win win)