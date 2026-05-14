هيمنة بلا حدود... باريس يبتعد عن الجميع ويتوّج بـ "ليغ 1" للمرة 14

Advertisement

وافتتح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل لباريس في الدقيقة 29، قبل أن يضيف السنغالي إبراهيم مباي الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.ورفع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد لانس عند 67 نقطة، ليصبح الفارق غير قابل للتعويض قبل الجولة الأخيرة.ويختتم مشواره المحلي بمواجهة باريس إف سي في 17 أيار، قبل خوض نهائي أمام في 30 أيار على ملعب "بوشكاش أرينا" في .وبهذا اللقب، عزز باريس رقمه القياسي في الدوري الفرنسي بـ14 لقباً، مبتعداً عن سانت إتيان صاحب الـ10 ألقاب، يليه مارسيليا بـ9 ألقاب، ثم موناكو ونانت بـ8 ألقاب لكل منهما.