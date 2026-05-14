تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
26
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
هيمنة بلا حدود... باريس يبتعد عن الجميع ويتوّج بـ "ليغ 1" للمرة 14
Lebanon 24
14-05-2026
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوّج
باريس سان جيرمان
بلقب الدوري الفرنسي "ليغ 1" للمرة الخامسة توالياً والـ14 في تاريخه، بعد فوزه على لانس 2-0، مساء الأربعاء، على ملعب "بولار دولولي"، قبل جولة واحدة من نهاية موسم 2025-2026.
Advertisement
وافتتح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل لباريس في الدقيقة 29، قبل أن يضيف السنغالي إبراهيم مباي الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.
ورفع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي رصيده إلى 76 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد لانس عند 67 نقطة، ليصبح الفارق غير قابل للتعويض قبل الجولة الأخيرة.
ويختتم
باريس
سان جيرمان
مشواره المحلي بمواجهة باريس إف سي في 17 أيار، قبل خوض نهائي
دوري أبطال أوروبا
أمام
أرسنال
في 30 أيار على ملعب "بوشكاش أرينا" في
المجر
.
وبهذا اللقب، عزز باريس رقمه القياسي في الدوري الفرنسي بـ14 لقباً، مبتعداً عن سانت إتيان صاحب الـ10 ألقاب، يليه مارسيليا بـ9 ألقاب، ثم موناكو ونانت بـ8 ألقاب لكل منهما.
مواضيع ذات صلة
رسائل إقليمية بـ"نكهة" جنوبية.. لماذا يبتعد الجميع عن الحرب الشاملة؟
Lebanon 24
رسائل إقليمية بـ"نكهة" جنوبية.. لماذا يبتعد الجميع عن الحرب الشاملة؟
14/05/2026 12:14:25
14/05/2026 12:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"أطباء بلا حدود": مستمرون بتقديم الرعاية الصحية في الجنوب
Lebanon 24
"أطباء بلا حدود": مستمرون بتقديم الرعاية الصحية في الجنوب
14/05/2026 12:14:25
14/05/2026 12:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني لقطر عند "AA/A-1+"
Lebanon 24
"ستاندرد آند بورز" تبقي التصنيف الائتماني لقطر عند "AA/A-1+"
14/05/2026 12:14:25
14/05/2026 12:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: الوفد الأميركي سيتوجّه "قريبا" إلى باكستان من أجل المحادثات مع إيران
Lebanon 24
أ ف ب: الوفد الأميركي سيتوجّه "قريبا" إلى باكستان من أجل المحادثات مع إيران
14/05/2026 12:14:25
14/05/2026 12:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
سان جيرمان
بلا حدود
أوروبا
أرسنال
المجر
تابع
قد يعجبك أيضاً
ألافيس يهزم برشلونة البطل ويغادر منطقة الهبوط
Lebanon 24
ألافيس يهزم برشلونة البطل ويغادر منطقة الهبوط
04:52 | 2026-05-14
14/05/2026 04:52:50
Lebanon 24
Lebanon 24
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
Lebanon 24
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
04:30 | 2026-05-14
14/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لضم فالفيردي من ريال مدريد.. عرض ضخم جدا من تشيلسي
Lebanon 24
لضم فالفيردي من ريال مدريد.. عرض ضخم جدا من تشيلسي
03:42 | 2026-05-14
14/05/2026 03:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرات دومينيك تكشف كواليس تمرد فرنسا في مونديال 2010
Lebanon 24
مذكرات دومينيك تكشف كواليس تمرد فرنسا في مونديال 2010
03:38 | 2026-05-14
14/05/2026 03:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفه بـ"المقرف".. مدرب هارتس يهاجم قرار منح سلتيك الفوز
Lebanon 24
وصفه بـ"المقرف".. مدرب هارتس يهاجم قرار منح سلتيك الفوز
02:15 | 2026-05-14
14/05/2026 02:15:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
Lebanon 24
الأمطار عائدة... هكذا سيُصبح الطقس إبتداءً من يوم غدّ
05:46 | 2026-05-13
13/05/2026 05:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
Lebanon 24
إسرائيليون يعثرون على رسالة لنعيم قاسم.. قصة "اقتحام" داخل لبنان!
15:39 | 2026-05-13
13/05/2026 03:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
"خطة لحزب الله تطال بيروت".. ماذا ادّعى تقرير إسرائيلي؟
15:07 | 2026-05-13
13/05/2026 03:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
Lebanon 24
إليكم موعد أول أيام عيد الأضحى.. مكتب فضل الله يحدّده
11:46 | 2026-05-13
13/05/2026 11:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبابة لبنانية تدمّر 7 دبابات إسرائيلية".. حقائق تاريخية عن الجيش اللبناني
Lebanon 24
"دبابة لبنانية تدمّر 7 دبابات إسرائيلية".. حقائق تاريخية عن الجيش اللبناني
12:00 | 2026-05-13
13/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:52 | 2026-05-14
ألافيس يهزم برشلونة البطل ويغادر منطقة الهبوط
04:30 | 2026-05-14
العد العكسي للمونديال بدأ.. ولكن هل الواقع مطمئن؟
03:42 | 2026-05-14
لضم فالفيردي من ريال مدريد.. عرض ضخم جدا من تشيلسي
03:38 | 2026-05-14
مذكرات دومينيك تكشف كواليس تمرد فرنسا في مونديال 2010
02:15 | 2026-05-14
وصفه بـ"المقرف".. مدرب هارتس يهاجم قرار منح سلتيك الفوز
00:45 | 2026-05-14
قلق أميركي على حارس المونديال
فيديو
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
14/05/2026 12:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
14/05/2026 12:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
14/05/2026 12:14:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24