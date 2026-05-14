رياضة

أزمة جديدة تضرب "فيفا".. تحقيق أميركي في تذاكر مونديال 2026

14-05-2026 | 08:28
أزمة جديدة تضرب فيفا.. تحقيق أميركي في تذاكر مونديال 2026
فتحت السلطات القضائية في ولاية كاليفورنيا الأميركية تحقيقا بشأن شبهات تتعلق بوجود ممارسات تجارية مضللة في عملية بيع تذاكر كأس العالم 2026.
وتحرك المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، رسميا لمطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوضيحات مفصلة حول آلية توزيع المقاعد وتصنيفها، عقب شكاوى من جماهير أكدت أنها دفعت أسعار تذاكر الفئة الأولى، لكنها حصلت لاحقا على مقاعد أقل قيمة من المتوقع.

وبحسب ما كشفته صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن التحقيق جاء بعد تقرير نشرته "ذا أثلتيك"، أشار إلى أن بعض الجماهير فوجئت بتغيير تصنيف مقاعدها بعد إتمام عملية الشراء، رغم دفعها مبالغ مرتفعة للحصول على أفضل الفئات داخل الملاعب.

وطلبت السلطات الأميركية من "فيفا" تسليم الخرائط الأصلية والمحدثة للملاعب المستضيفة، إضافة إلى توضيح مواعيد التعديلات التي أجريت على تصنيفات المقاعد، وعدد المشجعين الذين تأثروا بهذه التغييرات، خصوصا مع استضافة كاليفورنيا مباريات البطولة في مدينتي لوس أنجلوس وسانتا كلارا.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى أسعار تذاكر مونديال 2026، والتي وصفها كثير من المشجعين والمنظمات الجماهيرية بأنها مبالغ فيها بشكل غير مسبوق.

وكانت منظمة "مشجعو كرة القدم في أوروبا" قد اتهمت "فيفا" سابقا باستغلال الجماهير والإخلال بمبدأ الشفافية في بيع التذاكر، وسط مخاوف متزايدة من تحول البطولة إلى حدث يصعب على الجماهير العادية حضوره.

في المقابل، دافع الاتحاد الدولي عن نفسه مؤكدا أن الخرائط التي ظهرت أثناء عملية الشراء كانت "إرشادية" فقط وليست نهائية، مشيرا إلى أن بعض التعديلات قد تحدث لاحقا بسبب ترتيبات تنظيمية وفنية مرتبطة بالملاعب.

ومن المنتظر أن تثير القضية مزيدا من الجدل خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار الغضب الجماهيري قبل انطلاق النسخة الأولى من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. (روسيا اليوم) 
