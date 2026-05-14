تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

تقارير: نجم الهلال يلمّح للعودة إلى الدوري الإيطالي

Lebanon 24
14-05-2026 | 12:27
A-
A+

تقارير: نجم الهلال يلمّح للعودة إلى الدوري الإيطالي
تقارير: نجم الهلال يلمّح للعودة إلى الدوري الإيطالي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه تيو هرنانديز، مدافع نادي الهلال السعودي، صدمة قوية إلى ناديه بعد موسم واحد من انضمامه إلى النادي العاصمي.

وانضم هرنانديز إلى الهلال مطلع الصيف الماضي، وقدم مستويات جيدة مع الفريق السعودي هذا الموسم.
Advertisement

وقدّم مدافع ميلان السابق موسمًا مميزًا مع الهلال تحت قيادة سيموني إنزاغي، مسجلاً 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 42 مباراة، بما في ذلك هدف حاسم في نهائي كأس الملك.

يدرس تيو هرنانديز العودة إلى الدوري الإيطالي بعد موسم واحد فقط في السعودية، حيث يراقبه ناديا يوفنتوس وميلان، في تقرير صادم لجماهير الهلال السعودي.

وعلى الرغم من أدائه الجيد مع الهلال، لم يُخفِ هرنانديز رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو".


ويُعدّ يوفنتوس الوجهة الأكثر ترجيحًا، إذ يبحث فريق لوتشيانو سباليتي عن ظهير أيسر متكامل هجوميًا ودفاعيًا.

ومع ذلك، لم يُقدّم أي عرض رسمي، ولا يزال اللاعب مجرد فكرة وليس هدفًا ملموسًا.

وكشف الموقع الإيطالي، أن فكرة العودة إلى ميلان "أكثر تعقيدًا"، حيث رحل اللاعب الفرنسي قبل عام بسبب وجود مشاكل مع إدارة النادي. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
عرض سعودي ضخم قد يقود نجم إنتر ميلان إلى مغادرة الدوري الإيطالي
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 02:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع عدد مقاعد الدوري الإيطالي في البطولات الأوروبية للموسم المقبل
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 02:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نابولي يحسم القمة أمام ميلان ويخطف وصافة الدوري الإيطالي
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 02:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كانسيلو يرفض العودة إلى الهلال ويتمسك بالاستمرار مع برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 02:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24

نهائي كأس

الأوروبي

السعودية

الإيطالي

الهلال

السعود

أوروبي

ميلان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
15:32 | 2026-05-14
Lebanon24
10:56 | 2026-05-14
Lebanon24
08:28 | 2026-05-14
Lebanon24
04:52 | 2026-05-14
Lebanon24
04:30 | 2026-05-14
Lebanon24
03:49 | 2026-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24