وجه تيو هرنانديز، مدافع نادي السعودي، صدمة قوية إلى ناديه بعد موسم واحد من انضمامه إلى النادي العاصمي.وانضم هرنانديز إلى الهلال مطلع الصيف الماضي، وقدم مستويات جيدة مع الفريق السعودي هذا الموسم.وقدّم مدافع السابق موسمًا مميزًا مع الهلال تحت قيادة سيموني إنزاغي، مسجلاً 9 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 42 مباراة، بما في ذلك هدف حاسم في الملك.يدرس تيو هرنانديز العودة إلى الدوري بعد موسم واحد فقط في ، حيث يراقبه ناديا يوفنتوس وميلان، في تقرير صادم لجماهير الهلال السعودي.وعلى الرغم من أدائه الجيد مع الهلال، لم يُخفِ هرنانديز رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو".ويُعدّ يوفنتوس الوجهة الأكثر ترجيحًا، إذ يبحث فريق لوتشيانو سباليتي عن ظهير أيسر متكامل هجوميًا ودفاعيًا.ومع ذلك، لم يُقدّم أي عرض رسمي، ولا يزال اللاعب مجرد فكرة وليس هدفًا ملموسًا.وكشف الموقع الإيطالي، أن فكرة العودة إلى ميلان "أكثر تعقيدًا"، حيث رحل اللاعب الفرنسي قبل عام بسبب وجود مشاكل مع إدارة النادي. (ارم نيوز)