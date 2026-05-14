الزمالك يعلن مكاسب مالية كبيرة عبر التطبيق الرسمي للنادي

كشف التطبيق الرسمي لنادي "زملكاوي"، عن تحقيق مبلغ ربح كبير، بعد أسابيع قليله من انطلاقه.ويحمل التطبيق الخاص بنادي الزمالك اسم " زملكاوي" وشعار النادي ويظهر باسم Zamalkawy | Official Fan App عبر نظام Ios ، وZamalkawy | Fan App عبر نظام أندرويد.وتم إطلاق التطبيق، رسميًا، يوم 7 أبريل الماضي، وما زال في مرحلة البث التجريبي.أصدر ، بيانًا رسميًا أعلن عن تحقيقه مكاسب وصلت إلى 35 مليون جنيه وذلك منذ بدء التشغيل التجريبي، عبر مساهمات جماهيرية مباشرة دعمت خزينة النادي خلال الفترة الحالية.الأبيض في بيانه إن "التطبيق الرسمي لنادي الزمالك بتوفير مبلغ 35 مليون جنيه لدعم منذ تدشينه، وذلك من خلال الموارد المالية التي ساهمت جماهير النادي في جزء كبير من ضخها عبر التطبيق".وأضاف: "ما زال التطبيق في مرحلة البث التجريبي، ونجح بتوفير تلك الموارد التي تم ضخها على فترات فيما يقرب من شهر".وواصل: "يأتي هذا الدعم في إطار مساندة النادي وتلبية احتياجاته خلال المرحلة الحالية، وتأكيدًا على الدور الكبير الذي تلعبه جماهير القلعة البيضاء في دعم النادي على مختلف المستويات". (ارم نيوز)