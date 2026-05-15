رياضة
ريال مدريد يحسم الوصافة.. ويضمن مقعده في السوبر الإسباني
Lebanon 24
15-05-2026
|
00:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرج
ريال مدريد
بمكسب معنوي من
الدوري الإسباني
هذا الموسم، بعدما ضمن إنهاء البطولة في المركز الثاني رغم خسارة اللقب لصالح
برشلونة
.
وفاز
الفريق الملكي
على
ريال
أوفييدو بنتيجة 2-0، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ36، بفضل هدفي غونزالو غارسيا وجود بيلينغهام.
ورفع ريال
مدريد
رصيده إلى 80 نقطة، ليحسم مركز الوصافة ويضمن المشاركة في
كأس السوبر الإسباني
الموسم المقبل بصفته وصيف الليغا.
وتقام بطولة السوبر الإسباني بمشاركة بطل ووصيف الدوري، برشلونة وريال مدريد، إلى جانب بطل ووصيف
كأس الملك
، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.
وكان ريال مدريد قد ضمن في وقت سابق مشاركته في
دوري أبطال أوروبا
الموسم المقبل، ضمن المقاعد
الإسبانية
الخمسة في البطولة.
