ريال مدريد يحسم الوصافة.. ويضمن مقعده في السوبر الإسباني

وفاز على أوفييدو بنتيجة 2-0، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ36، بفضل هدفي غونزالو غارسيا وجود بيلينغهام.ورفع ريال رصيده إلى 80 نقطة، ليحسم مركز الوصافة ويضمن المشاركة في الموسم المقبل بصفته وصيف الليغا.وتقام بطولة السوبر الإسباني بمشاركة بطل ووصيف الدوري، برشلونة وريال مدريد، إلى جانب بطل ووصيف ، ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.وكان ريال مدريد قد ضمن في وقت سابق مشاركته في الموسم المقبل، ضمن المقاعد الخمسة في البطولة.