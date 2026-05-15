مبابي يخرج عن صمته.. رسائل مباشرة لأربيلوا وبيريز

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "كان من المؤسف بالنسبة لي ألا ألعب الكلاسيكو. أحب اللعب ضد ، ودائماً ما أسجل أمامهم".وعن صافرات الاستهجان، أوضح: "لا يمكننا تغيير آراء الناس. هذه طريقة للتعبير عن الرأي، ولا يجب أخذ الأمر بشكل شخصي. لن يموت أحد الليلة".وكشف النجم الفرنسي سبب عدم مشاركته أساسياً أمام أوفييدو، قائلاً: "المدرب قال لي إنني المهاجم الرابع في الفريق، خلف ماستانتونو وفينيسيوس وجونزالو".وأضاف: "أنا بخير وكنت جاهزاً لأكون أساسياً. اسألوا المدرب. أفضل أن أتحدث بنفسي، لأن كثيرين لا يتحدثون".ورغم حدة التصريح، حاول مبابي تخفيف التوتر، قائلاً: "ليست لدي أي مشكلة مع أربيلوا. يجب تقبل قرار المدرب، وعليّ أن أعمل لأكون أفضل من ماستانتونو وفينيسيوس وجونزالو".وتطرق مبابي إلى غيابه عن خلال فترة إصابته، مؤكداً أنه كان يملك إذناً من النادي، وقال: "لم أكن اللاعب لم يكن موجوداً في العاصمة ".وعن الموسم الصفري لريال مدريد، قال: "يؤلم كثيراً ألا نفوز بأي شيء. كان لدينا هيكل واضح في أسلوب اللعب ثم فقدناه. علينا أن نتعلم ونتقبل الانتقادات".كما علّق على رحيل ألونسو، قائلاً إن الأمر ليس من مسؤوليته، مضيفاً: "لدي علاقة رائعة مع ألونسو، وسيكون مدرباً كبيراً، لكنه أصبح من الماضي. علينا النظر إلى الأمام".ودافع مبابي عن ، قائلاً: "هو أفضل رئيس ناد في العالم، ونحن محظوظون بوجوده".وأضاف: "من الصعب الطريقة التي تعامل بها الناس معه بعد كل ما قدمه. من الطبيعي أن يعبّر الناس عن آرائهم، لكن لا يجب أن ينسوا ما فعله بيريز".وعن إصابته في الركبة، شدد مبابي على أن علاقته بالنادي ممتازة، لكنه أبدى استياءه من التشكيك في رغبته باللعب، قائلاً إن أكثر ما يؤلمه هو اعتقاد البعض أنه لا يريد المشاركة.أما بشأن مشاجرة فالفيردي وتشواميني، فقال: "لم أكن موجوداً، لذلك لا أستطيع تأكيد ما إذا كان الأمر قد حدث. كنت مصاباً ولم أكن مع الفريق".وختم مبابي قائلاً: "مسؤوليتي الوحيدة هي أن ألعب جيداً. سأواصل تسجيل الأهداف، فهذا ما أجيده أكثر من أي شيء آخر".