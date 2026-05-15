أربيلوا يرد على مبابي

أربيلوا يرد على مبابي
نفى ألفارو أربيلوا، مدرب ريال مدريد، أن يكون قد أبلغ كيليان مبابي بأنه "المهاجم الرابع" في الفريق.
وكان مبابي قد قال، بعد فوز ريال مدريد على أوفييدو 2-0 في الدوري الإسباني، إنه لم يبدأ المباراة أساسياً لأن المدرب أخبره بأنه يأتي خلف ماستانتونو وفينيسيوس وغونزالو في ترتيب المهاجمين.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن أربيلوا قوله في المؤتمر الصحفي: "لم أقل لمبابي مثل هذه العبارة إطلاقاً".

وأضاف: "لا بد أن مبابي لم يفهم الأمر جيداً. أنا من يقرر من يلعب طالما أنا جالس على هذا المقعد، ولا يهمني إن كانوا لا يتفقون مع ذلك، مهما كان اسم اللاعب. وإذا لم يعجبهم الأمر، فليَنتظروا الشخص التالي".

وأوضح أربيلوا أنه لا يملك أصلاً 4 مهاجمين، مشدداً على أن مبابي لم يكن قادراً قبل 4 أيام حتى على الجلوس على مقاعد البدلاء.

وتابع: "مباراة اليوم لم تكن نهائياً، وسيكون المهاجم الأول كما أخبرته. ليست لدي أي مشكلة مع أحد".

وأشار مدرب ريال مدريد إلى أنه يتفهم عدم سعادة اللاعبين الذين لا يشاركون، لكنه أكد أن القرار كان مرتبطاً بالظروف، وبالرغبة في عدم المخاطرة بمبابي قبل مباراة أخرى بعد 3 أيام.

وعن صافرات الاستهجان ضد فينيسيوس ومبابي، قال أربيلوا إنهما سيتجاوزان الأمر، مضيفاً: "هما ركيزتان أساسيتان في ريال مدريد، والنادي يراهن عليهما، وسيعود التصفيق من جديد".
