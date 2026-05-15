تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

مبابي وأربيلوا: حرب كلامية تخرج عن السيطرة بعد موسم صفري

Lebanon 24
15-05-2026 | 04:53
A-
A+
مبابي وأربيلوا: حرب كلامية تخرج عن السيطرة بعد موسم صفري
مبابي وأربيلوا: حرب كلامية تخرج عن السيطرة بعد موسم صفري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زاد كيليان مبابي من حدة الأجواء المتوترة داخل ريال مدريد، بعد تصريحاته عقب مباراة الفريق أمام أوفييدو، التي جلس خلالها على مقاعد البدلاء قبل المشاركة بديلاً.
Advertisement

وقال مبابي إن المدرب ألفارو أربيلوا أبلغه بأنه "المهاجم الرابع" في الفريق، خلف فينيسيوس وماستانتونو وجونزالو، قبل أن يضيف: "لا توجد مشكلة، لكن يجب تقبل فكرة المدرب. عليّ أن أعمل لأكون أفضل منهم".

وبحسب صحيفة "آس"، فتحت هذه التصريحات باب مواجهة علنية بين اللاعب ومدربه، بعدما نفى أربيلوا الأمر قائلاً: "لم أقل له هذه الجملة. كنت أتمنى أن أملك أربعة مهاجمين. يبدو أنه لم يفهمني جيداً".

ولم يكتف مبابي بذلك، إذ فتح الباب أمام أسئلة الصحافيين في المنطقة المختلطة، موجهاً رسائل عدة بشأن وضعه داخل الفريق، وعلاقته بالمدرب، وما شهده ريال مدريد خلال موسم انتهى من دون ألقاب.

وقال النجم الفرنسي إن ريال مدريد بدأ الموسم بشكل جيد في الدوري ودوري الأبطال، لكنه فقد الكثير في القسم الثاني، مضيفاً: "كان لدينا هيكل واضح لأفكار اللعب، لكننا تركناه يضيع".

ورد أربيلوا على هذا الكلام قائلاً إن مبابي سجل في النصف الأول من الموسم أكثر بكثير مما سجله في النصف الثاني، في إشارة واضحة إلى تراجع مردوده أخيراً.

وتصاعد التوتر عندما أكد مبابي أنه كان جاهزاً للمشاركة أساسياً أمام أوفييدو، ليرد أربيلوا بحزم: "طالما أنني أجلس على هذا الكرسي، فأنا من يقرر. وإذا لم يعجبهم الأمر، فلينتظروا المدرب القادم".

وتعود العلاقة المتوترة بين الطرفين إلى محطات عدة، أبرزها ما حدث قبل الكلاسيكو، حين علم مبابي في المران الأخير أنه لن يبدأ المباراة أساسياً، قبل أن يغيب عن القائمة النهائية بداعي الإصابة.

كما زاد الجدل بعد سفره إلى إيطاليا أثناء فترة التعافي، وهو ما علّق عليه أربيلوا لاحقاً برسالة غير مباشرة قائلاً: "نحن لم نبنِ تاريخ ريال مدريد بلاعبين ينزلون إلى أرض الملعب وهم يرتدون بدلات رسمية".
وفي مباراة أوفييدو، دفع أربيلوا بمبابي عبر تبديل منفرد، ما جعله تحت أنظار الجماهير، ليتعرض اللاعب لصافرات استهجان واضحة، قابلها بابتسامة خفيفة.
وعقب اللقاء، أوضح مبابي أن سفره كان بإذن من النادي، مضيفاً: "لم أكن الوحيد في الفريق الذي غاب عن مدريد".
كما لمح إلى وجود خلافات داخلية، قائلاً إنه يفضّل الحديث بنفسه، بينما لا يتحدث لاعبون آخرون، مضيفاً: "عليّ قراءة الصحف لمعرفة ما يفكرون فيه". (كووورة)
مواضيع ذات صلة
الأزمة الإنسانية قد تخرج عن السيطرة؟
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مبابي يخرج عن صمته.. رسائل مباشرة لأربيلوا وبيريز
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: الحرب لم تخرج عن نطاق السيطرة حتى الآن وننجح في تحقيق أهدافنا العسكرية يوما بعد يوم
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تحذر من الاقتراب من نقطة يمكن أن يخرج فيها الوضع في المنطقة عن السيطرة
lebanon 24
Lebanon24
15/05/2026 14:44:04 Lebanon 24 Lebanon 24

كيليان مبابي

دوري الأبطال

ريال مدريد

إيطاليا

كيليان

الصحاف

سي إن

فلينت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2026-05-15
Lebanon24
04:43 | 2026-05-15
Lebanon24
04:30 | 2026-05-15
Lebanon24
01:33 | 2026-05-15
Lebanon24
01:19 | 2026-05-15
Lebanon24
00:52 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24