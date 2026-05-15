مبابي وأربيلوا: حرب كلامية تخرج عن السيطرة بعد موسم صفري

Advertisement

وقال مبابي إن المدرب ألفارو أربيلوا أبلغه بأنه "المهاجم الرابع" في الفريق، خلف فينيسيوس وماستانتونو وجونزالو، قبل أن يضيف: "لا توجد مشكلة، لكن يجب تقبل فكرة المدرب. عليّ أن أعمل لأكون أفضل منهم".وبحسب صحيفة "آس"، فتحت هذه التصريحات باب مواجهة علنية بين اللاعب ومدربه، بعدما نفى أربيلوا الأمر قائلاً: "لم أقل له هذه الجملة. كنت أتمنى أن أملك أربعة مهاجمين. يبدو أنه لم يفهمني جيداً".ولم يكتف مبابي بذلك، إذ فتح الباب أمام أسئلة الصحافيين في المنطقة المختلطة، موجهاً رسائل عدة بشأن وضعه داخل الفريق، وعلاقته بالمدرب، وما شهده خلال موسم انتهى من دون ألقاب.وقال النجم الفرنسي إن ريال مدريد بدأ الموسم بشكل جيد في الدوري ودوري الأبطال، لكنه فقد الكثير في القسم الثاني، مضيفاً: "كان لدينا هيكل واضح لأفكار اللعب، لكننا تركناه يضيع".ورد أربيلوا على هذا الكلام قائلاً إن مبابي سجل في النصف الأول من الموسم أكثر بكثير مما سجله في النصف الثاني، في إشارة واضحة إلى تراجع مردوده أخيراً.وتصاعد التوتر عندما أكد مبابي أنه كان جاهزاً للمشاركة أساسياً أمام أوفييدو، ليرد أربيلوا بحزم: "طالما أنني أجلس على هذا الكرسي، فأنا من يقرر. وإذا لم يعجبهم الأمر، فلينتظروا المدرب القادم".وتعود العلاقة المتوترة بين الطرفين إلى محطات عدة، أبرزها ما حدث قبل الكلاسيكو، حين علم مبابي في المران الأخير أنه لن يبدأ المباراة أساسياً، قبل أن يغيب عن القائمة النهائية بداعي الإصابة.كما زاد الجدل بعد سفره إلى أثناء فترة التعافي، وهو ما علّق عليه أربيلوا لاحقاً برسالة غير مباشرة قائلاً: "نحن لم نبنِ تاريخ ريال مدريد بلاعبين ينزلون إلى أرض الملعب وهم يرتدون بدلات رسمية".وفي مباراة أوفييدو، دفع أربيلوا بمبابي عبر تبديل منفرد، ما جعله تحت أنظار الجماهير، ليتعرض اللاعب لصافرات استهجان واضحة، قابلها بابتسامة خفيفة.وعقب اللقاء، أوضح مبابي أن سفره كان بإذن من النادي، مضيفاً: "لم أكن الوحيد في الفريق الذي غاب عن مدريد".كما لمح إلى وجود خلافات داخلية، قائلاً إنه يفضّل الحديث بنفسه، بينما لا يتحدث لاعبون آخرون، مضيفاً: "عليّ قراءة الصحف لمعرفة ما يفكرون فيه". (كووورة)