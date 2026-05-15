Najib Mikati
خلال قيامه بعمل إنساني.. نهاية مأسوية للاعب "MMA"

Lebanon 24
15-05-2026 | 04:43
خلال قيامه بعمل إنساني.. نهاية مأسوية للاعب MMA
توفي المقاتل القرغيزي في الفنون القتالية المختلطة MMA ميديت جينالييف، بعدما جرفته الأمواج خلال محاولته إنقاذ أطفال من الغرق في بحيرة إيسيك كول في قرغيزستان.
وبحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن شرطة منطقة إيسيك كول، وقع الحادث على أحد شواطئ قرية باكتو دولونوتو، حيث كانت أربع فتيات قاصرات يسبحن في البحيرة، قبل أن تسحب الأمواج القوية إحداهن.
وتدخل جينالييف مع أحد أصدقائه لإنقاذ الفتيات، وتمكنا من إخراج الطفلة إلى بر الأمان، إلا أن المقاتل اختفى وسط المياه أثناء عملية الإنقاذ.
وأعلنت وزارة الطوارئ في قرغيزستان العثور على جثة الرياضي البالغ 30 عاما في اليوم التالي، قبل تسليمها إلى عائلته.
ويعد جينالييف من الأسماء المعروفة في الوزن الخفيف برياضة MMA، إذ خاض أربع نزالات احترافية، فاز في اثنين منها وخسر اثنين.
وأثار خبر وفاته حزنا واسعا في الأوساط الرياضية بقرغيزستان، بعدما فارق الحياة خلال محاولة إنقاذ أطفال من الغرق.
