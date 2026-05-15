رياضة
الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026
Lebanon 24
15-05-2026
|
07:04
يغيب الظهير الأيمن
الأردني
عصام السميري عن المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب بلاده في نهائيات
كأس العالم
لكرة القدم
2026، إثر تعرضه لإصابة بقطع في وتر العرقوب (أخيل)، وفق ما أعلنه الاتحاد الأردني للعبة.
وأعرب الاتحاد، في بيان مقتضب، عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب نادي السلط (26 عاماً)، موضحاً أن الفحوصات الطبية كشفت عن الإصابة في قدمه اليسرى والتي تعرض لها خلال التدريبات الفردية مع منتخب "النشامى".
وتشكل هذه الإصابة ضربة قوية للمنتخب الأردني، إذ سيحتاج اللاعب إلى فترة علاج وتعافٍ طويلة، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق المونديال المقرر في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك بين 11 حزيران و19
تموز
المقبلين.
ورغم غيابه عن التصفيات الآسيوية، كان السميري قد برز مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، حيث خاض ثلاث مواجهات وصولاً إلى المباراة النهائية التي خسرتها
الأردن
أمام
المغرب
، في حين لم يتم استدعاؤه للمباراتين الوديتين الأخيرتين للنشامى أمام كوستاريكا ونيجيريا واللتين انتهيتا بالتعادل الإيجابي بنتيجة واحدة (2-2).
