الإصابة تحرم الأردني عصام السميري من المشاركة في كأس العالم 2026

يغيب الظهير الأيمن عصام السميري عن المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب بلاده في نهائيات 2026، إثر تعرضه لإصابة بقطع في وتر العرقوب (أخيل)، وفق ما أعلنه الاتحاد الأردني للعبة.

Advertisement

وأعرب الاتحاد، في بيان مقتضب، عن أمنياته بالشفاء العاجل للاعب نادي السلط (26 عاماً)، موضحاً أن الفحوصات الطبية كشفت عن الإصابة في قدمه اليسرى والتي تعرض لها خلال التدريبات الفردية مع منتخب "النشامى".



وتشكل هذه الإصابة ضربة قوية للمنتخب الأردني، إذ سيحتاج اللاعب إلى فترة علاج وتعافٍ طويلة، وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق المونديال المقرر في وكندا والمكسيك بين 11 حزيران و19 المقبلين.

ورغم غيابه عن التصفيات الآسيوية، كان السميري قد برز مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب الأخيرة في قطر، حيث خاض ثلاث مواجهات وصولاً إلى المباراة النهائية التي خسرتها أمام ، في حين لم يتم استدعاؤه للمباراتين الوديتين الأخيرتين للنشامى أمام كوستاريكا ونيجيريا واللتين انتهيتا بالتعادل الإيجابي بنتيجة واحدة (2-2).