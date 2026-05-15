نورشيلاند يفعّل بند شراء إبراهيم عادل ويخطف "صفقة الأهلي المنتظرة"

وجّه نادي نورشيلاند الدنماركي ضربة للنادي الأهلي المصري، بعدما خطف منه "الصفقة المنتظرة" التي كان يخطط لها الفريق الأحمر مع بداية الموسم القادم.وكان الأهلي يرغب في عملية "إحلال وتجديد" بعد الإخفاق الكبير للفريق الأول هذا الموسم في التتويج بأي بطولة، باستثناء كأس السوبر المصري، والتعاقد مع "صفقة نوعية" خلال الموسم المقبل.وودع الأهلي بطولة أبطال إفريقيا، وخرج من بطولتي كأس مصر وكأس الرابطة من الدور الأول، واقترب من خسارة لقب الدوري لمصلحة غريمه الزمالك.نورشيلاند يوجّه ضربة موجعة للأهليفعّل نادي نورشيلاند الدنماركي خيار شراء اللاعب المصري إبراهيم عادل، الذي كان جزءًا من اتفاقية الإعارة مع نادي .وكان الأهلي يرغب في التعاقد مع إبراهيم عادل خلال موسم انتقالات الصيف القادم، إلا أن نادي نورشيلاند وجّه له ضربة موجعة، وقرر تفعيل بند الشراء.وأعلن نادي نورشيلاند أن إبراهيم عادل وقّع عقدًا يمتد حتى صيف 2029.وعقب التوقيع قال إبراهيم عادل للموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للغاية بتوقيعي عقدًا دائمًا مع نادي نورشيلاند، فقد استمتعت كثيرًا بفترة وجودي هنا".وأضاف: "شعرت وكأنني في منذ اليوم الأول. رحب بي اللاعبون والجهاز الفني ترحيبًا حارًا، وساعدني الجميع على التأقلم والاندماج في الفريق. أنا ممتن جدًا لذلك".وواصل: " أتطلع بشوق إلى هنا في نادي نورشيلاند.. يعجبني أسلوب لعبنا كثيرًا لأنه يناسبني تمامًا. الآن، الأمر يتعلق بالتأهل إلى في الموسم المقبل".واختتم: "آمل أن أتمكن أيضًا من مساعدة الفريق على الفوز بلقب في المواسم ".