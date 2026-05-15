جدل تحكيمي في اسكتلندا يصل إلى تهديدات

أعلن الاتحاد الاسكتلندي أن الحكم جون خضع لحماية الشرطة بعد تسريب بياناته الشخصية عبر الإنترنت، عقب الجدل الكبير الذي أثارته ركلة جزاء احتسبها لصالح سيلتيك خلال فوزه على ماذرويل بنتيجة 3-2 في الدوري الاسكتلندي الممتاز.

وجاءت ركلة الجزاء المثيرة للجدل في الوقت بدل الضائع، بعدما قرر بيتون، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، احتساب لمسة يد على لاعب ماذرويل سام نيكولسون، رغم عدم مطالبة لاعبي سيلتيك بالحصول على ركلة جزاء.

وسجل كليتشي إيهيناتشو الركلة بنجاح، ليُبقي على آمال سيلتيك في المنافسة على لقب الدوري، إذ يفصل الفريق نقطة واحدة فقط عن المتصدر قبل من البطولة.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيان إن بيتون وعائلته أمضوا الليلة الماضية تحت حماية الشرطة بعد تداول معلوماتهم الشخصية على الإنترنت، مندداً بما وصفه بمحاولات تعريض سلامة الحكام للخطر.

كما انتقد الاتحاد ما اعتبره “خطاباً إعلامياً هستيرياً” وتصريحات ومنشورات غير مسؤولة على عقب المباراة، مؤكداً أن الأخطاء التحكيمية جزء من ، لكنها لا تبرر تعريض الحكام وعائلاتهم للتهديد أو الأذى.