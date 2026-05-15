صراع البقاء يشتعل.. الرياض يتعادل مع التعاون

أهدر فريق نقطتين مهمتين في صراع البقاء بالدوري السعودي للمحترفين، بعد تعادله مع مضيفه التعاون بنتيجة 1-1، الجمعة.

وتقدم الرياض أولاً في الدقيقة 61 عبر اللاعب لياندرو أنتونيس الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، قبل أن ينجح التعاون في إدراك التعادل بعد ست دقائق فقط من ركلة جزاء سجلها روجر ، احتُسبت إثر عرقلة داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 27 نقطة من 33 مباراة، ليبقى في المركز السادس عشر، وهو أول مراكز الهبوط، بفارق نقطتين خلف ضمك صاحب عشر، قبل جولة واحدة فقط من نهاية الموسم.

ويحتاج الرياض إلى الفوز في مباراته الأخيرة أمام الأخدود على أرضه، مع انتظار خسارة ضمك أمام النصر، من أجل الإبقاء على آماله في البقاء، علمًا أن ضمك يتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

في المقابل، رفع التعاون رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، بينما تأكد هبوط كل من النجمة والأخدود بشكل رسمي إلى الدرجة الأدنى.