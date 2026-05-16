مدرب النصر السعودي يقرر الرحيل عن الفريق.. ما السبب؟

اتخذ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس قرارا نهائيا بمغادرة نادي النصر السعودي مع نهاية الموسم الحالي.وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن جيسوس حسم أمره وأبلغ مواطنيه خوسيه سيميدو المدير التنفيذي للنصر، وسيماو كوتينيو المدير الرياضي، بقراره بعدم التجديد والرحيل بنهاية الموسم الجاري.وأشارت الصحيفة إلى أن الوجهة المقبلة للمدرب المخضرم (71 عاما) قد تكون العودة إلى الدوري ، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا مع ممثلي ناديه السابق فنربخشة، الذي قاده بنجاح في موسم 2022-2023 وتوج معه بلقب كأس .في حين أكدت مصادر لشبكة "ESPN" بنسختها البرازيلية أنه على الرغم من ارتياحه في ، فإن جيسوس لديه طموح لتدريب منتخب بلاده البرتغال بعد 2026.يذكر أن عقد جيسوس مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الحالي الأسبوع المقبل.