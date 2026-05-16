بعد وداع محمد صلاح الحزين.. ردود فعل نارية من جماهير ليفربول

تسببت هزيمة فريق 4-2 أمام أستون فيلا، في الجولة 37 من الممتاز، بغضب جماهير الفريق من الأداء ومن المدرب .وفشل الريدز في حسم تأهله لدوري أبطال الموسم القادم، وظل في المركز الخامس ويحتاج للفوز في الجولة الأخيرة لحسم التأهل.وشارك النجم بديلا في المباراة ودخل في الدقيقة 74، وهو ما أغضب جماهير الفريق بسبب الوداع الحزين للأسطورة المصري.وطالبت الجماهير بمنح النجم المصري فرصة قيادة الفريق من دكة البدلاء في المباراة الأخيرة، وفي مباراة وداع جماهير أنفيلد، وطرح بعضهم السؤال حول إمكانية تألق ليفربول الموسم القادم دون الأسطورة المصري.ولجأت الجماهير للمواقع الاجتماعية وكتب أحد المشجعين: "دعوا يدير الفريق الأسبوع المقبل".وكتب آخر: "ليفربول فريق ميت بدون محمد صلاح".وأكد مشجع أن صلاح كان سيغادر الموسم الماضي بطلا، لو كان يعلم بمصير الموسم الحالي وكتب: "لو كان محمد صلاح يعلم ذلك، لكان غادر ليفربول الموسم الماضي بطلاً، معذرةً يا صديقي".وعلق مشجع حول أداء ليفربول في المباراة الأخيرة لمحمد صلاح خارج ملعب أنفيلد وكتب: "يخوض محمد صلاح مباراته الأخيرة خارج أرضه مع ليفربول، من المحزن رؤية الأسطورة يودع الملاعب بهذه الطريقة. أتمنى أن يسجل هدفًا، سيكون ذلك رائعًا".(إرم نيوز)