عن سبب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا.. هذا ما قاله سلوت

لا يشعر مدرب بالضغط بعد خسارة فريقه 2-4 أمام أستون فيلا في لكنه أقر بأن فريقه يستقبل الكثير من الأهداف السهلة وهو ما تسبب في انهياره في لقاء أمس.

وتراجع ليفربول إلى المركز الخامس في الترتيب بعد هذه الهزيمة، وقد يتجاوزه بورنموث مما سيؤدي إلى خسارته فرصة المشاركة في ⁠أبطال الموسم المقبل.وأصبح عمل سلوت تحت المجهر في الأسابيع الأخيرة رغم أنه قال الخميس الماضي قبل الهزيمة أمام أستون فيلا إنه يخطط للموسم المقبل مع مالكي النادي.وقال سلوت في تصريحات عقب الخسارة أمام أستون فيلا: "لا يتعلق الأمر بي، بل بخيبة أملنا من النتيجة... تحدثت أمس عن هذا الأمر (مستقبله) وهذا يكفي".وأضاف "ينصب تركيزنا على مباراة برنتفورد (مطلع الأسبوع المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري) والتأكد من كسب دعم الجماهير من خلال بدء المباراة بقوة وبطريقة ‌جيدة".وتابع "سيقودنا ⁠تضافر دعم الجماهير والأداء الجيد إلى ما نريد تحقيقه وهو التأهل إلى ".وسجل أستون فيلا أربعة أهداف أمس، لكن كان بإمكانه تسجيل المزيد بعد أن اخترق دفاع ليفربول، ويقر سلوت بأن هذا الأمر يمثل ⁠مصدر قلق كبير وقد كان كذلك .وقال "استقبلنا الكثير من الأهداف هذا الموسم وهو أمر يصعب تصديقه ما لم تراه بنفسك وهذا ما حدث ⁠لنا وأدى لخسارتنا بتلك النتيجة. كان أستون فيلا الفريق الأفضل وخرجت المباراة عن سيطرتنا".وأكمل "لا يتعلق الأمر بي أو بمدى إحباطي، بل إنه محبط للجميع، للاعبين ⁠والطاقم الفني وبالتأكيد المشجعين. في يمكن أن تنزلق (دومينيك سوبوسلاي في الهدف الثاني لأستون فيلا)، لكن هذا أمر مؤسف للغاية. نعرف ما يتعين عليها فعله الأسبوع المقبل". (روسيا اليوم)