تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

عن سبب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا.. هذا ما قاله سلوت

Lebanon 24
16-05-2026 | 10:51
A-
A+
عن سبب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا.. هذا ما قاله سلوت
عن سبب انهيار ليفربول أمام أستون فيلا.. هذا ما قاله سلوت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يشعر مدرب ليفربول أرني سلوت بالضغط بعد خسارة فريقه 2-4 أمام أستون فيلا في الدوري الإنكليزي لكنه أقر بأن فريقه يستقبل الكثير من الأهداف السهلة وهو ما تسبب في انهياره في لقاء أمس.
Advertisement
 
وتراجع ليفربول إلى المركز الخامس في الترتيب بعد هذه الهزيمة، وقد يتجاوزه بورنموث مما سيؤدي إلى خسارته فرصة المشاركة في دوري ⁠أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأصبح عمل سلوت تحت المجهر في الأسابيع الأخيرة رغم أنه قال الخميس الماضي قبل الهزيمة أمام أستون فيلا إنه يخطط للموسم المقبل مع مالكي النادي.

وقال سلوت في تصريحات عقب الخسارة أمام أستون فيلا: "لا يتعلق الأمر بي، بل بخيبة أملنا من النتيجة... تحدثت أمس عن هذا الأمر (مستقبله) وهذا يكفي".

وأضاف "ينصب تركيزنا على مباراة برنتفورد (مطلع الأسبوع المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري) والتأكد من كسب دعم الجماهير من خلال بدء المباراة بقوة وبطريقة ‌جيدة".

وتابع "سيقودنا ⁠تضافر دعم الجماهير والأداء الجيد إلى ما نريد تحقيقه وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وسجل أستون فيلا أربعة أهداف أمس، لكن كان بإمكانه تسجيل المزيد بعد أن اخترق دفاع ليفربول، ويقر سلوت بأن هذا الأمر يمثل ⁠مصدر قلق كبير وقد كان كذلك منذ فترة.

وقال "استقبلنا الكثير من الأهداف هذا الموسم وهو أمر يصعب تصديقه ما لم تراه بنفسك وهذا ما حدث ⁠لنا وأدى لخسارتنا بتلك النتيجة. كان أستون فيلا الفريق الأفضل وخرجت المباراة عن سيطرتنا".

وأكمل "لا يتعلق الأمر بي أو بمدى إحباطي، بل إنه محبط للجميع، للاعبين ⁠والطاقم الفني وبالتأكيد المشجعين. في كرة القدم يمكن أن تنزلق (دومينيك سوبوسلاي في الهدف الثاني لأستون فيلا)، لكن هذا أمر مؤسف للغاية. نعرف ما يتعين عليها فعله الأسبوع المقبل". (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
لخلافة سلوت.. ما حقيقة مفاوضات ليفربول مع ألونسو؟
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر يكشف سبب مهاجمة طهران.. اليكم ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد قراره بالرحيل عن ليفربول.. هذا ما قاله صلاح
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عن حصار ايران.. هذا ما قاله الجيش الاميركي
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 22:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنكليزي

روسيا اليوم

كرة القدم

منذ فترة

إنكليزي

عين علي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2026-05-16
Lebanon24
08:26 | 2026-05-16
Lebanon24
07:03 | 2026-05-16
Lebanon24
06:45 | 2026-05-16
Lebanon24
04:00 | 2026-05-16
Lebanon24
01:00 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24