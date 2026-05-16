مانشستر سيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة بفوزه على تشلسي في ويمبلي

16-05-2026 | 13:56
مانشستر سيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة بفوزه على تشلسي في ويمبلي
توج مانشستر سيتي بلقب كأس إنجلترا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على تشلسي بهدف نظيف سجله الغاني أنطوان سيمينيو بكعب قدمه في الدقيقة 72، خلال المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في لندن.
وحصد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة، معوضاً خسارته النهائيين الماضيين في المسابقة، ليصبح أول فريق يخوض النهائي لأربعة مواسم متتالية. في المقابل، فشل تشلسي، صاحب المركز التاسع في الدوري، في إنقاذ موسمه وتأمين مقعد قاري.

ودخل سيتي اللقاء بعد فوزه الأسبوعي على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، حيث يستعد لمواجهة بورنموث الثلاثاء المقبل، مواصلاً ضغطه على أرسنال المتصدر بفارق نقطتين قبل جولتين من ختام الدوري الممتاز.

وبهذا التتويج، رفع غوارديولا رصيده الشخصي إلى 3 ألقاب في كأس إنجلترا، ليصل إلى لقبه العشرين إجمالاً مع مانشستر سيتي منذ توليه القيادة الفنية قبل عشر سنوات.
