مانشستر سيتي بطلاً لكأس إنجلترا للمرة الثامنة بفوزه على تشلسي في ويمبلي

Advertisement

توج بلقب كأس للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على تشلسي بهدف نظيف سجله أنطوان سيمينيو بكعب قدمه في الدقيقة 72، خلال المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" في .وحصد فريق المدرب الإسباني لقبه الثاني هذا الموسم بعد كأس الرابطة، معوضاً خسارته النهائيين الماضيين في المسابقة، ليصبح أول فريق يخوض النهائي لأربعة مواسم متتالية. في المقابل، فشل تشلسي، صاحب المركز التاسع في الدوري، في إنقاذ موسمه وتأمين مقعد قاري.ودخل سيتي اللقاء بعد فوزه الأسبوعي على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، حيث يستعد لمواجهة بورنموث الثلاثاء المقبل، مواصلاً ضغطه على المتصدر بفارق نقطتين قبل جولتين من ختام الدوري الممتاز.وبهذا التتويج، رفع رصيده الشخصي إلى 3 ألقاب في كأس إنجلترا، ليصل إلى لقبه العشرين إجمالاً مع سيتي منذ توليه القيادة الفنية قبل عشر سنوات.