محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير ليفربول عقب الهزيمة القاسية أمام أستون فيلا

وجه النجم رسالة مؤثرة عبر منصة "إكس" عقب خسارة المدمرة أمام (2-4) في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي شهدت عودته للمشاركة كبديل بعد تعافيه من الإصابة.وأعرب صلاح عن ألمه من "الانهيار" في هزيمة أخرى هذا الموسم، مؤكداً أن جماهير النادي تستحق الأفضل، ومطالباً باستعادة هوية ليفربول كفريق هجومي مرعب يحقق البطولات ولا يكتفي بانتصارات عابرة، واصفاً هذه الهوية بأنها "غير قابلة للتفاوض" وعلى أي قادم جديد التأقلم معها.وفي ختام رسالته، شدد مكانة النادي الكبيرة لديه ولدى عائلته وتمنياته له بالنجاح المستمر، مؤكداً التزامه ببذل كل ما بوسعه في المحطة المتبقية لتأمين التأهل لدوري أبطال كـ "حد أدنى".يُذكر أن صلاح يخوض أيامه الأخيرة مع بعد رحلة دامت 9 مواسم، حيث ستكون مواجهة برينتفورد الأحد المقبل هي الأخيرة له بقميص الفريق.