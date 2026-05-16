الهلال يهزم نيوم بثنائية ويشعل صراع الصدارة مع النصر قبل جولة الحسم

16-05-2026 | 23:00
الهلال يهزم نيوم بثنائية ويشعل صراع الصدارة مع النصر قبل جولة الحسم
أبقى نادي الهلال على حظوظه كاملة في التتويج بلقب الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد تحقيقه فوزاً ثميناً على ضيفه نيوم بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، لحساب الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من المسابقة.
نيفيز ومندش يؤمنان النقاط الثلاث
ولم يتأخر أصحاب الأرض في زيارة الشباك، حيث تقدم الهلال بهدف مبكر حمل توقيع لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز من ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد مرور تسع دقائق فقط على انطلاق صافرة البداية. وفي الشوط الثاني، أمّن سلطان مندش الانتصار الهلالي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين.

ورفع الهلال بهذا الفوز رصيده إلى إحدى وثمانين نقطة في المركز الثاني، ليضيق الخناق على النصر المتصدر بتقليص الفارق معه إلى نقطتين فقط، تأهباً للجولة الختامية التي تقام يوم الخميس المقبل.

صراع المربع وحسابات التتويج الأخيرة
وفي بقية مراكز جدول الترتيب، يستقر الأهلي في المرتبة الثالثة برصيد ثماني وسبعين نقطة، يليه القادسية رابعاً بأربع وسبعين نقطة، بينما يتواجد الاتحاد (حامل اللقب) في المركز الخامس برصيد خمس وخمسين نقطة.

وتترقب الجماهير جولة أخيرة حابسة للأنفاس؛ حيث يرحل الهلال لمواجهة الفيحاء خارج قواعده، في حين يستقبل النصر على ملعبه فريق ضمك الذي يقاتل للنجاة من شبح الهبوط. وسيكون النصر مطالباً بالانتصار على ضمك لضمان الظفر باللقب رسمياً، دون الالتفات لما ستسفر عنه مواجهة الهلال والفيحاء.
