رياضة

نجم الزمالك ينهار بالبكاء عقب خسارة اللقب الإفريقي

Lebanon 24
17-05-2026 | 01:05
دخل محمد شحاتة، نجم نادي الزمالك، في حالة انهيار بعد تسببه في خسارة فريقه لقب الكونفدرالية الإفريقية، الذي توج به نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح، عقب اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت.
وتوج فريق اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 على حساب الزمالك المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وكان لقاء الذهاب في الجزائر  انتهى بفوز اتحاد العاصمة، فيما تفوق الزمالك إيابًا على أرضه بالنتيجة نفسها، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الفريق الجزائري.

وأهدر محمد شحاتة ركلة الترجيح الثامنة للزمالك، ليمنح اللقب القاري إلى اتحاد العاصمة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "محمد شحاتة دخل في نوبة بكاء شديدة عقب المباراة، وتعرض لحالة إغماء داخل غرفة ملابس اللاعبين".

وأضاف المصدر: "معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، حرص على دعم اللاعب والشد من أزره للخروج من هذه الحالة، خاصة أنه يمر بظروف صعبة بعد وفاة والده خلال الأسبوع الماضي، وتحديدًا في يوم مواجهة الذهاب التي أقيمت في الجزائر".

وتابع: "جميع اللاعبين توجهوا إلى شحاتة لتهدئته ومحاولة إخراجه من الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها".

كما رصدت عدسات قنوات "أون سبورت" مجموعة من مشجعي الزمالك وهم يواسون شحاتة أثناء خروجه من الملعب.

 وحرصت الجماهير الحاضرة على رفع معنويات اللاعب، الذي دخل في نوبة بكاء بعد إهدار ركلة الترجيح.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة مصيرية، الأربعاء المقبل، أمام سيراميكا كليوباترا، في ختام مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 53 نقطة، ويحتاج إلى الفوز على سيراميكا من أجل حسم لقب الدوري دون الدخول في حسابات معقدة. (ارم نيوز)

 
