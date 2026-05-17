برشلونة يضع تجديد عقد فيران توريس على رأس أولوياته

أصبح تجديد عقد فيران توريس أولوية قصوى لنادي برشلونة، بعدما جعل رحيل روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الإسباني، البالغ من العمر 26 عامًا، أكثر أهمية داخل المشروع الرياضي للفريق، خاصة أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2027.ويتعين على برشلونة التحرك سريعًا، إذ يحق لفيران توريس بدء التفاوض مع الأندية الأخرى اعتبارًا من يناير المقبل.وكان النادي الكتالوني ينتظر قرار ليفاندوفسكي قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مع توريس خلال الأيام القليلة المقبلة.ويحتاج برشلونة إلى مهاجمين صريحين للمواسم ، حيث سيكون فيران توريس أحدهما، بناءً على طلب مباشر من المدرب الألماني هانزي ، بينما لا يزال مركز المهاجم الثاني غير محسوم، مع وجود جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، وجوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو ، ضمن الأسماء المرشحة.كان برشلونة ينتظر قرار ليفاندوفسكي قبل اتخاذ أي إجراء، بعدما تعهد الرئيس خوان لابورتا، خلال حملته ، بمنح المهاجم البولندي عامًا إضافيًا، لكن اللاعب فضل تغيير الأجواء بحثًا عن دور أكبر، ومن المرجح أن يختتم مسيرته الكروية مع الهلال السعودي.ولم يكن بإمكان برشلونة تحمل تكلفة وجود ثلاثة مهاجمين كبار، ومع رحيل ليفاندوفسكي، أصبح فيران توريس الخيار المفضل.ويشعر فليك بسعادة كبيرة بسبب تأقلم مهاجم فالنسيا السابق مع مركزه الجديد، بعدما سجل 21 هدفًا خلال الموسم الحالي.ووصل توريس، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى مرحلة من النضج الكروي لا يريد برشلونة التفريط فيها، بعدما وجد مكانته داخل الفريق، وأصبح أيضًا شخصية مؤثرة داخل غرفة الملابس، من خلال دوره في تعزيز الأجواء الإيجابية وربط اللاعبين المخضرمين بالشباب.ولم يُبدِ فيران توريس أي استياء أو يطلق أي تصريحات سلبية طوال الفترة التي لعب فيها بديلًا لليفاندوفسكي؛ إذ يدرك جيدًا إمكانياته، ويؤمن بقدرته على تقديم الإضافة للفريق في أي وقت يشارك فيه، كما أن التزامه ظل محل تقدير داخل النادي.وحان الآن دور اللاعب للرد على ثقة برشلونة، فخلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني، عبّر عن رغبته في تحقيق المزيد من الألقاب بقميص "البلوغرانا"، وهو ما يرتبط بطبيعة الحال بتجديد عقده.وطالما بقي فليك مدربًا للفريق، فإن توريس يدرك أنه سيظل عنصرًا مهمًا في مشروع برشلونة، كما كان يسعى دائمًا منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني. (ارم نيوز)