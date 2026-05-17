تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

برشلونة يضع تجديد عقد فيران توريس على رأس أولوياته

Lebanon 24
17-05-2026 | 03:08
A-
A+
برشلونة يضع تجديد عقد فيران توريس على رأس أولوياته
برشلونة يضع تجديد عقد فيران توريس على رأس أولوياته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصبح تجديد عقد فيران توريس أولوية قصوى لنادي برشلونة، بعدما جعل رحيل روبرت ليفاندوفسكي المهاجم الإسباني، البالغ من العمر 26 عامًا، أكثر أهمية داخل المشروع الرياضي للفريق، خاصة أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2027.

ويتعين على برشلونة التحرك سريعًا، إذ يحق لفيران توريس بدء التفاوض مع الأندية الأخرى اعتبارًا من يناير المقبل.

وكان النادي الكتالوني ينتظر قرار ليفاندوفسكي قبل اتخاذ أي خطوة حاسمة، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق مع توريس خلال الأيام القليلة المقبلة.
Advertisement

ويحتاج برشلونة إلى مهاجمين صريحين للمواسم القادمة، حيث سيكون فيران توريس أحدهما، بناءً على طلب مباشر من المدرب الألماني هانزي فليك، بينما لا يزال مركز المهاجم الثاني غير محسوم، مع وجود جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، وجوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، ضمن الأسماء المرشحة.

كان برشلونة ينتظر قرار ليفاندوفسكي قبل اتخاذ أي إجراء، بعدما تعهد الرئيس خوان لابورتا، خلال حملته الانتخابية، بمنح المهاجم البولندي عامًا إضافيًا، لكن اللاعب فضل تغيير الأجواء بحثًا عن دور أكبر، ومن المرجح أن يختتم مسيرته الكروية مع الهلال السعودي.

ولم يكن بإمكان برشلونة تحمل تكلفة وجود ثلاثة مهاجمين كبار، ومع رحيل ليفاندوفسكي، أصبح فيران توريس الخيار المفضل.

ويشعر فليك بسعادة كبيرة بسبب تأقلم مهاجم فالنسيا السابق مع مركزه الجديد، بعدما سجل 21 هدفًا خلال الموسم الحالي.

ووصل توريس، البالغ من العمر 26 عامًا، إلى مرحلة من النضج الكروي لا يريد برشلونة التفريط فيها، بعدما وجد مكانته داخل الفريق، وأصبح أيضًا شخصية مؤثرة داخل غرفة الملابس، من خلال دوره في تعزيز الأجواء الإيجابية وربط اللاعبين المخضرمين بالشباب.
ولم يُبدِ فيران توريس أي استياء أو يطلق أي تصريحات سلبية طوال الفترة التي لعب فيها بديلًا لليفاندوفسكي؛ إذ يدرك جيدًا إمكانياته، ويؤمن بقدرته على تقديم الإضافة للفريق في أي وقت يشارك فيه، كما أن التزامه ظل محل تقدير داخل النادي.

وحان الآن دور اللاعب للرد على ثقة برشلونة، فخلال احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني، عبّر عن رغبته في تحقيق المزيد من الألقاب بقميص "البلوغرانا"، وهو ما يرتبط بطبيعة الحال بتجديد عقده.

وطالما بقي فليك مدربًا للفريق، فإن توريس يدرك أنه سيظل عنصرًا مهمًا في مشروع برشلونة، كما كان يسعى دائمًا منذ انضمامه إلى النادي الكتالوني. (ارم نيوز)

 
مواضيع ذات صلة
مانشستر يونايتد يضع تشواميني على رأس أولوياته لتعويض كاسيميرو
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مانشستر يونايتد يجدد عقد هاري ماغواير حتى 2027
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقال 3 جنود إسرائيليين ومدني بتهمة التجسس لصالح يران
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب عن وزير الخزانة الأميركي: نستبعد تجديد الإعفاءات للنفط الإيراني والروسي
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الانتخابية

القادمة

الرياض

التزام

رياضي

سعادة

سعودي

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:05 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:56 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2026-05-17
Lebanon24
01:05 | 2026-05-17
Lebanon24
23:00 | 2026-05-16
Lebanon24
16:00 | 2026-05-16
Lebanon24
13:56 | 2026-05-16
Lebanon24
10:51 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24